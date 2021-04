Bundes-Notbremse: Bundestag will nächsten Mittwoch entscheiden

Anzeige

Berlin. Der Bundestag will über die bundesweit einheitliche Corona-„Notbremse“ am Mittwoch kommender Woche entscheiden. Das sagten der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, sowie die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, am Mittwoch in Berlin.

Video Drosten plädiert für weitere Maßnahmen neben Corona-Notbremse 0:59 min Der Virologe Christian Drosten hält neben der geplanten bundesweiten Notbremse weitere Maßnahmen für notwendig. © dpa

Es werde aber noch deutlich länger als acht Tage dauern, bis die Änderungen am Infektionsschutzgesetz wirksam würden, sagte Haßelmann. Die Bundesländer seien weiter in der Verantwortung, auf die steigende Zahl an Neuinfektionen zu reagieren. Auf diese Verantwortung der Länder wies auch Schneider hin.

Erste Lesung des Entwurfs am Freitag

Das Parlament beschäftigt sich an diesem Freitag in erster Lesung mit dem Entwurf der Koalition. Dieser sieht bundeseinheitliche Regeln und strenge Kontaktbeschränkungen vor, sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen registriert werden.

Dazu zählen auch nächtliche Ausgangssperren. Die von Bund und Ländern bereits im März vereinbarte Corona-„Notbremse“, die von den Ministerpräsidenten bisher aber kaum gezogen wurde, wird damit verpflichtend. Das Regelwerk muss auch den Bundesrat passieren. Dazu soll eine Sondersitzung der Länderkammer einberufen werden.

Bundesregierung soll Maßnahmen per Rechtsverordnung erlassen können

Haßelmann betonte, dass der Entwurf der Koalition nicht ausreiche, um die dritte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Sie verlangte weitergehende Regelungen insbesondere für die Arbeitswelt und die Schulen. Eine Testpflicht in Unternehmen sei bereits zu einer Testangebotspflicht für Unternehmen verwässert worden, kritisierte sie.

Aktuell haben abgesehen von Schleswig-Holstein alle Bundesländer bei der Sieben-Tage-Inzidenz die kritische Marke von 100 überschritten. Sachsen und Thüringen verzeichnen sogar deutlich mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Das Gesetz soll es der Bundesregierung künftig ferner ermöglichen, Corona-Maßnahmen per Rechtsverordnung zu erlassen. Bundestag und Bundesrat müssen aber zustimmen. Konkret geht es beispielsweise um Verordnungen über Ausnahmen für Geimpfte oder Getestete.

Kritik an Ausgangsperren

Kritik an den geplanten Änderungen kommt auch aus anderen Parteien.„Die bisherigen Maßnahmen haben nicht den erhofften durchschlagenden Erfolg gebracht“, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der Deutschen Presse-Agentur. Klar sei aber auch, dass der Bundestag bei den geplanten neuen Regeln noch nachbessern müsse.

„So sollte zum Beispiel Sport und Bewegung im Freien durchgehend weiter möglich sein. Ansteckungen finden nach Expertenmeinung fast ausnahmslos in Innenräumen statt“, sagte Wiese. „Ein Verbot von Bewegung an der frischen Luft zwischen 21 Uhr und 5 Uhr halte ich daher für falsch.“ Wichtig sei auch, dass Kinder und Jugendliche draußen im kleinen Kreis Vereinssport betreiben könnten.

Die Ausgangssperre soll von 21.00 bis 5.00 Uhr gelten. In dieser Zeit soll der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder eines dazugehörigen Gartens im Grundsatz nicht erlaubt sein, wobei es Ausnahmen gibt.

Die FDP übte insbesondere an diesem Punkt heftige Kritik. Ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann sprach von einer schweren Grundrechtseinschränkung und einer „grobschlächtigen Methode“. Das Argument, man brauche diese Beschränkungen, um die Menschen von unzulässigen Kontakten abzuhalten, sei von Gerichten bereits als zu schwach verworfen worden.

Handelsverband fordert Änderung, um „Kundenaufkommen zu entzerren“

Der Handelsverband HDE forderte Nachbesserungen an der geplanten nächtlichen Ausgangsbeschränkung. „Gerade in Zeiten der Pandemie geht es darum, das Kundenaufkommen zu entzerren und so Kontakte zu minimieren sowie Schlangen zu vermeiden.

Deshalb sollte eine Ausgangssperre nicht vor 22 Uhr ansetzen“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem „Handelsblatt“. „Für das Personal der Lebensmittelhändler müssen dann entsprechende Ausnahmen für den Weg nach Hause gelten.“

Linke bemängelt zu wenige Vorgaben für Unternehmen

Linkspartei-Chefin Janine Wissler bemängelte wie auch die Grünen, die Vorgaben für die Arbeitswelt gingen nicht weit genug.

„Die Einschränkungen im Privatbereich werden mit Ausgangsbeschränkungen weiter verschärft, obwohl die Wissenschaft sehr deutlich sagt, dass Ansteckungen vor allem in Innenräumen stattfinden und Ausgangsbeschränkungen keinen großen Beitrag zum Infektionsschutz leisten“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Im Beruf wird dagegen vollkommen unzureichend nachgezogen.“ Es brauche mehr Homeoffice, mindestens drei Tests pro Woche am Arbeitsplatz und Luftfilter und Lüftungsanlagen für Schulen.

Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Amira Mohamed Ali, sagte der „taz“: „Wir werden diesem Entwurf nicht zustimmen.“ Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ließ gegenüber der „taz“ offen, wie ihre Fraktion abstimmen wird.