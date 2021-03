Bund und Länder wollen kostenlose Schnelltests in Schulen und Kitas - einmal pro Woche

Anzeige

Berlin. In Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen soll es künftig kostenlose Corona-Schnelltests geben - einen pro Person pro Woche.

In einem Entwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz am Nachmittag heißt es, die Bundesländer stellten sicher, dass das Personal in Schulen und Kinderbetreuung sowie alle Schülerinnen und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von „mindestens einem kostenlosen Schnelltest” erhalten sollen.

Das Papier mit dem Beratungsstand von Mittwochmorgen liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. Darin heißt es weiter, für einen umfassenden Infektionsschutz sei es erforderlich, dass auch die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest anbieten.

Als zweiter Öffnungsschritt nach Friseuren und Baumärkten am vorigen Montag ist dem Papier zufolge geplant: Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte zukünftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zuzurechnen.

„Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter wieder öffnen.”