Bund und Länder: Kontaktbeschränkungen beginnen am 2. November

Berlin. Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg in den Griff bekommen. Deutschlandweit sollen die Maßnahmen bereits vom 2. November an und nicht wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen vom 4. November an in Kraft treten.

Das bestätigten Teilnehmerkreise dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtetet darüber am Mittwoch aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Zudem erklärte Finanzminister Olaf Scholz in der Schalte, dass er jenen Betrieben, die bei einem zweiten Lockdown schließen müssten, Umsatzausfälle von bis zu 70 für größere und bis zu 75 Prozent für kleinere Betriebe erstatten wolle, wie dem RND aus Regierungskreisen bestätigt wurde. Zuvor hatte die “Bild”-Zeitung berichtet. Noch haben Bund und Länder aber keine Schließungen beschlossen.