Beginn der Bund-Länder-Beratungen verzögerte sich mehrmals

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die ursprünglich für 11 Uhr geplante Schalte zwischen Bund und Ländern war wegen neuer Beratungen zunächst auf 13 Uhr verschoben worden. Doch der Beginn verzögerte sich ebenfalls. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Länderkreisen. Dann war 14 Uhr als Beginn anvisiert worden, und inzwischen haben die Beratungen auch begonnen.

Zwar hatte sich vor der geplanten Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zuletzt bereits angedeutet, dass das öffentliche Leben wegen hoher Infektionszahlen noch nicht wieder hochgefahren und der Lockdown wohl um drei Wochen bis Ende Januar verlängert wird.

Kontrovers wurde indes die Frage diskutiert, ob es in Kreisen mit einer hohen Neuansteckungsrate Einschränkungen des erlaubten Bewegungsradius um den Wohnort geben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ soll Merkel den Vorschlag am Montagabend in einer Vorbesprechung unterbreitet haben. Entsprechende Informationen wurden dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Länderregierungskreisen am Dienstag bestätigt. In manchen Ländern hatte das Skepsis ausgelöst und neuen Abstimmungsbedarf zur Folge.