Bürgerrechtlerin Zupke soll Beauftragte für SED-Opfer werden

Berlin. Die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke soll nach dem Willen von Union und SPD im Bundestag Beauftragte des Bundestages für die Opfer der SED-Diktatur werden. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus führenden Fraktions- und Dissidentenkreisen. Die 1962 in Binz auf Rügen geborene Zupke war Mitglied im Weißenseer Friedenskreis und betätigte sich bei der Aufdeckung systematischer Wahlfälschungen in der DDR. Die Opferbeauftragte soll an die Stelle des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, treten, der am 17. Juni verabschiedet wird.

Union und SPD hatten sich zuvor monatelang nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können. Die Union wollte den Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe durchsetzen, die SPD die ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD). Beide stießen bei der jeweils anderen Fraktion nicht auf Zustimmung. Zupke ist die Kompromiss-Kandidatin.

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk kritisierte die Auswahl scharf. „Die erstmalige Besetzung des SED-Opferbeauftragten durch den Bundestag mit Evelyn Zupke zeigt, für wie bedeutungslos die Koalition diesen Job hält“, sagte er dem RND. „Es gab hervorragende Kandidaten.“ Die Koalition habe sich wegen kleinlicher Parteistreitereien aber auf keinen einigen können und stattdessen Evelyn Zupke „aus dem Hut gezaubert“.

Kowalczuk übt Kritik

Kowalczuk betonte, die 59-Jährige sei zwar „eine überaus freundliche Frau, die sich 1989 große historische Verdienste erwarb und seither Wichtiges in der sozialen Arbeit leistete“. Allerdings habe Zupke „mit der Aufarbeitung praktisch nicht zu tun, mit juristischen Fragen, die für diesen Job wichtig sind, schon gar nicht. Ihr Bekanntheitsgrad, ihre Vernetzung und ihre Erfahrungen für diesen Job tendieren gegen Null.“ Er fuhr fort: „Sie muss nicht nur ohne jede Vorerfahrung eine neue Behörde aufbauen, sie muss sich auch erst einmal bei denjenigen, für sie streiten soll, bekannt machen. Mit suboptimal wäre die ganze Angelegenheit noch freundlich umschrieben.“

Kowalczuk war Mitglied in der Regierungs-Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“.