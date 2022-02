Bürgermeister Klitschko: Kiew ist umzingelt

Anzeige

Kiew. Die ukrainische Hauptstadt Kiew steht nach den den Worten ihres Bürgermeisters Vitali Klitschko am Rande einer humanitären Katastrophe.

„Wir haben jetzt noch Strom und Wasser und Heizung in unseren Häusern“, sagte er am Sonntag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP. „Aber die Infrastruktur ist zerstört, um Lebensmittel und Medikamente auszuliefern.“

Auf die Frage, ob geplant werde, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, hielt Klitschko einige Sekunden inne. Dann sagte er: „Wir können das nicht machen, weil alle Wege blockiert sind. Wir sind jetzt umzingelt.“

Klitschko: „Wir zeigen unseren Charakter“

Er habe gerade mit Präsident Wolodymyr Selenskij gesprochen, sagte Klitschko weiter. „Alle fühlen sich nicht so gut.“ Städtische Angestellte seien in einem Schockzustand, „aber nicht niedergeschlagen. Wir zeigen unseren Charakter, unser Wissen, unsere Werte.“

Er sei stolz auf die Haltung der Bürgerinnen und Bürger, sorge sich aber, wie lange sie durchhalten können. In den letzten Tagen hätten sich viele, die ihr Land verteidigen wollen, Männer und Frauen, Waffen an den dafür eingerichteten Verteilstationen abgeholt.

Es gebe aber auch Sorgen, wie Menschen mit wenig militärischer Erfahrung angesichts Warnungen vor russischen Saboteuren, die als Polizisten oder Journalisten verkleidet sein könnten, damit umgehen.

„Um ehrlich zu sein, wir haben nicht hundertprozentige Kontrolle“, sagte Klitschko. „Wir bauen die territoriale Verteidigung in kurzer Zeit auf – aber das sind patriotische Leute.“

Klitschko hat ein nächtliches Ausgehverbot in der Stadt mit 2,8 Millionen Einwohnern verhängt, das von Samstag bis Montag 08.00 Uhr Ortszeit verlängert wurde. Klitschko warnte, jede in den Sperrstunden angetroffene Person ohne Genehmigung werde als Saboteur betrachtet. „Wir jagen diese Leute, und es wird sehr viel einfacher sein, wenn niemand auf der Straße ist“, erklärte er. Sechs russische Saboteure seien in der Nacht zum Sonntag getötet worden.