Bürgermeister-Haus in Wolgast attackiert: Staatsschutz ermittelt

Anzeige

Anzeige

Wolgast. Nach den Steinwürfen auf das Wohnhaus von Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) sucht die Polizei in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) weiter nach den Tätern. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wird der Staatsschutz dabei einbezogen. Diese Beamten prüften, ob die Tat mit der Bürgermeistertätigkeit des 42-jährigen Weigler zu tun hat.

Unbekannte haben am Freitagabend kurz vor 21 Uhr einen Anschlag auf das Haus des Wolgaster Bürgermeisters Stefan Weigler (CDU) verübt. Sie warfen ihm mit Steinen die Fensterscheiben ein.

Während des Anschlags war der Bürgermeister selbst nicht zu Hause, sondern noch in der Stadt unterwegs. Aber seine Kinder saßen im Zimmer vor dem Fernseher. Weiglers Ehefrau hielt sich ebenfalls im Haus auf. Sie rief auch sofort nach dem Anschlag die Polizei. Der Bürgermeister kam umgehend nach Hause.

Am Wochenende hatten Polizisten den Tatort im Süden der Stadt nochmals genauer untersucht und Spuren gesichert. Die Steine sollen aus einer Richtung gekommen sein, an der unweit des Hauses eine Bahnstrecke verläuft. Die Polizei ermittelt bisher wegen Verdachts der Sachbeschädigung.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Weigler hatte in den zurückliegenden Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass er zwar Verständnis für die Demonstranten habe, die gegen die geltenden Coronamaßnahmen und wegen einer Impfpflicht auf die Straße gingen, da auch er nicht mit allen Maßnahmen einverstanden sei. Der CDU-Politiker hatte aber immer wieder betont, dass jeder demokratisch gesinnte Bürger sich gegen Hass, Hetze und Straftaten abgrenzen und daher genau schauen müsse, mit wem er da auf der Straße marschiere.

Nach dem Anschlag erklärte Weigler am Samstag, er werde weiterhin klar seine Meinung zur gesellschaftlichen Entwicklung zum Ausdruck bringen. „Aber es erschreckt mich zutiefst, dass jemand meiner Familie und mir mit Gewalt schaden will. Ich bin vor allem wegen meiner Kinder und meiner Frau in großer Sorge“, sagte der Bürgermeister gegenüber der Ostsee-Zeitung. Das Privathaus des Wolgaster Bürgermeisters liegt nicht mitten in einem großen Wohngebiet an einer vielbefahrenen Straße. Um es zu erreichen, muss man es gezielt aufsuchen.