UN warnen: Im Jemen sind Hundertausende Kinder vom Hungertod bedroht

Ein unterernährtes vierjähriges Mädchen sitzt auf einem Bett, als sie zur Behandlung in einem Krankenhaus in Sanaa kommt. Die Vereinten Nationen warnen vor dem Anstieg des akuten Hungers in mehr als 20 Ländern weltweit. Im Bürgerkriegsland Jemen stehen nach Angaben der Vereinten Nationen fast 400.000 Kinder vor dem Hungertod. © Quelle: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa