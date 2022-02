Bestätigungen aus Brüssel: EU plant Finanzierung von Waffenlieferungen an Ukraine

An der Vertretung der Europäischen Union in Berlin werden als Bekundung der Solidarität die ukrainische Flagge und der Schriftzug #StandWithUkraine gezeigt. Noch am Abend könnten die EU-Außenminister die Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine billigen. © Quelle: Joerg Carstensen/dpa