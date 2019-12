Britisches Unterhaus stimmt für Brexit-Deal von Boris Johnson

Anzeige

London. Das britische Parlament in London hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen.

Mit dem Votum wurde der Scheidungsvertrag im Grundsatz gebilligt und Großbritannien damit auf Kurs gebracht, die Europäische Union am 31. Januar zu verlassen. Johnsons Konservative haben die Mehrheit im Parlament.

Zu Beginn der Debatte am Freitag hatte Johnson optimistisch gesagt, nach dem 31. Januar sei "der Brexit erledigt, es wird vorbei sein". Die leidige festgefahrene Situation der vergangenen dreieinhalb Jahre sei zu Ende, "und wir werden gemeinsam vorwärts gehen können".

Der breite Wahlsieg Johnsons ebnete den Weg

2016 hatten die britischen Wähler in einem Referendum für einen EU-Austritt gestimmt. Johnson und seine Vorgängerin Theresa May hatten bisher aber keine Mehrheit für einen Brexit-Deal im Parlament bekommen. Unter anderem forderten die Parlamentarier mehr Mitspracherecht in dem Prozess, und Teile des Scheidungsvertrags wurden beanstandet. Nach Johnsons Wahlsieg in der vergangenen Woche hat er nun die Mehrheit, das Abkommen durchzubekommen.

Das Gesetz verpflichtet Großbritannien dazu, die EU am 31. Januar formell zu verlassen und bis Ende des Jahres 2020 die Gespräche über die künftigen Handelsbeziehungen zur Europäischen Union abgeschlossen zu haben. Handelsexperten und EU-Vertreter haben es als Herausforderung bezeichnet, einen freien Handelspakt innerhalb von elf Monaten zu schließen.

Johnson dagegen will keine weiteren Verzögerungen mehr hinnehmen. In der Wirtschaft läuten deshalb die Alarmglocken - die Sorge geht um, dass London und Brüssel so schnell keine langfristige Handelsvereinbarung finden werden.

RND/dpa/AP