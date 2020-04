Britischer Premier Boris Johnson jetzt negativ auf Coronavirus getestet

Anzeige

London. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ist der britische Premierminister Boris Johnson nun negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte sein Sprecher James Slack am Montag und stritt ab, die Regierung habe heruntergespielt, wie ernst es teilweise um Johnson gestanden habe. Der Premier durfte das Krankenhaus St. Thomas in London am Sonntag verlassen und erholt sich nun auf dem Landsitz Chequers, der mehr als 60 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist.

Auf Anraten seiner Ärzte werde Johnson nicht sofort wieder die Arbeit aufnehmen, sagte Slack. Am Wochenende habe er mit Außenminister Dominic Raab gesprochen, der während Johnsons Aufenthalt im Krankenhaus die Amtsgeschäfte übernommen hatte.

Er war am 5. April ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sich sein Zustand im Laufe einer Covid-19-Erkrankung verschlechtert hatte. Einen Tag später wurde Johnson auf die Intensivstation verlegt, wo er drei Nächte verbrachte.

RND/AP