Britische Regierung warnt: Anschlag in Kabul innerhalb von Stunden möglich

Anzeige

Anzeige

London/Kabul/Berlin. Ein Vertreter der britischen Regierung hält einen Terroranschlag am Flughafen in Kabul binnen Stunden für möglich. Auf die Frage des Senders Sky News, ob sich ein Anschlag innerhalb der nächsten Stunden ereignen könne, sagte Verteidigungsstaatssekretär James Heappey am Donnerstagmorgen ausdrücklich „Ja“.

Im Laufe der Woche seien sich die Geheimdienste immer sicherer darüber geworden, dass ein „ernsthafter, unmittelbarer, tödlicher Angriff“ auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren drohe.

Menschen sollen nicht mehr zum Flughafen in Kabul kommen

Anzeige

„Während die Uhr bis zum Ende des Monats weiter tickt, müssen wir diese sehr, sehr reelle Bedrohung mit den Menschen in Kabul teilen und ihnen raten, sich vom Flughafen zu entfernen anstatt dorthin zu kommen“, sagte der Staatssekretär.

Anzeige

Der Sender zitiert zudem eine nicht genannte, hochrangige britische Quelle, die von einem „sehr hohen Risiko eines Terroranschlags“ auf die Evakuierungsmission in Kabul sprach. Auch deutsche und US-Behörden hatten davor bereits gewarnt. Wann die britischen Evakuierungsflüge enden sollen, wollte Staatssekretär Heappey nicht genauer bekanntgeben. In den nächsten 24 Stunden sollten aber - wenn möglich - elf Flüge stattfinden.

Video Sicherheitslage am Flughafen Kabul immer schlechter 2:14 min Die Lage am Flughafen in Kabul wird immer unübersichtlicher und gefährlicher. Die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen warnen vor Terrorgefahr. © Reuters

Anzeige

Verteidigungsministerium: „Anschlagsgefahr wird zunehmend konkreter“

Auch das Bundesverteidigungsministerium sieht eine Gefahr: „Die Sicherheitslage am Flughafen in Kabul hat sich weiter verschärft”, erklärte ein Sprecher gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Die Anschlagsgefahr wird zunehmend konkreter”, sagte er weiter.

+++Alle aktuellen Entwicklungen in Afghanistan im Liveblog+++

Immer mehr Menschen kommen zum Flughafen

Ungeachtet der Terrordrohungen ist an einem Eingang zum Flughafen Kabul die Zahl der dort versammelten Menschen erneut gestiegen. Das berichtete ein Augenzeuge der Deutschen-Presse Agentur. Er befinde sich den dritten Tag nun bereits bei einem Tor am östlichen Teil des Flughafens, aber so viele Menschen habe er an keinem Tag davor gesehen. Die Menschen stünden “so eng aneinander wie Ziegel einer Mauer”. Man könne keinen Meter weit kommen. Er sei rund 200 Meter vom Eingang entfernt, und es würde das Leben seines Kindes oder seiner Frau kosten, wenn er versuchte, diese 200 Meter zu überwinden.

In einem von dem Augenzeugen übermittelten Video sieht man Menschen mit Dokumenten in der Hand winken. Sie rufen “Help me!” - helfen Sie mir - und stehen Schulter an Schulter in der prallen Sonne. In der Menge sind auch Kinder und Frauen, man hört auch Babys weinen.

Anzeige

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban versuchen Tausende Menschen, aus Afghanistan zu fliehen. Seit mehr als einer Woche versammeln sie sich rund um verschiedene Eingänge des Flughafens, um auf einen Evakuierungsflug zu kommen. Diese werden aber wegen des bevorstehenden US-Truppenabzugs in den nächsten Tagen eingestellt. Tausende US-Soldaten hatten zuletzt den Flughafen Kabul abgesichert.

Staaten beendet Evakuierungsflüge

Die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen sagte am Mittwoch im Fernsehsender TV2, es sei nicht länger sicher, nach Kabul zu fliegen oder von dort zu starten. Auf dem letzten dänischen Evakuierungsflug seien etwa 90 Menschen gewesen, außerdem die letzten verbliebenen dänischen Soldaten und diplomatisches Personal. Auch Polen und Belgien haben ihre Evakuierungsmissionen bereits beendet.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Frankreich kündigte einen Stopp der Evakuierungsflüge ab Freitagabend an. Als Grund nannte Premierminister Jean Castex am Donnerstag im französischen Rundfunksender RTL den Abzug der US-Truppen bis zum 31. August.

Die Türkei begann nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Mittwoch mit dem Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan.