Britische Gewerkschaft warnt: Pflegepersonal in der Pandemie bald am Limit

London. Großbritanniens Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sind nach Angaben der größten Krankenpfleger-Gewerkschaft des Landes am Limit. Erschöpfung und steigende Corona-Infektionszahlen unter dem medizinischen Personal forderten ihren Tribut, zusätzlich zu dem Druck durch neue Maßnahmen der Regierung, um die durch die neue Omikron-Variante angefachte Infektionslage zu beruhigen.

Patricia Marquis, England-Direktorin der Gewerkschaft Royal College of Nursing, sagte, die Situation in den kommenden Wochen sehe „sehr düster aus“. Sie verwies auf eine Zunahme krankheitsbedingter Fehlzeiten und von Ausfällen durch Selbstisolation nach Risikokontakten, die die Krankenhäuser träfen. Gleichzeitig kämpften diese darum, den Rückstand bei wegen der Pandemie verschobenen Eingriffen abzubauen und normale Winter-Erkrankungen neben den Corona-Fällen zu behandeln.

An vielen Orten herrsche bereits immenser Stress und Druck, der nun durch eigene Covid-19-Erkrankungen weiter zunehme, aber auch durch geistige und körperliche Erschöpfung, sagte Marquis der BBC. Das Krankenhauspersonal schaue mit Sorge in die Zukunft.

Am Sonntag verzeichnete Großbritannien 82.886 Corona-Infektionen binnen eines Tages

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Großbritannien stieg in einer Woche um 50 Prozent. Am Sonntag verzeichnete die Regierung 82.886 weitere bestätigte Corona-Infektionen binnen eines Tages. Mit 147.000 Corona-Todesfällen hat Großbritannien die meisten Toten in der Pandemie in Europa nach Russland zu verzeichnen.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen nimmt deutlich langsamer zu, Interessengruppen warnen jedoch vor dem hohen Druck, unter dem Krankenhäuser in London, dem am härtesten von der Omikron-Ausbreitung getroffenen Gebiet, bereits stehen. Die British Medical Association warnte, am Weihnachtstag könnten fast 50.000 Ärzte, Krankenpfleger und andere Angestellte des Gesundheitswesens an Covid-19 erkrankt sein, sollten keine weiteren Maßnahmen verfügt werden.

Die Zeit und Energie von Mitarbeitern des Gesundheitswesens fließt auch in die Vergabe von Impfauffrischungen, die nach ersten Erkenntnissen den Schutz gegen die neue Virusvariante verbessern. Premierminister Boris Johnson hat das Ziel ausgelobt, jeder Person über 18 Jahren bis Ende Dezember eine Booster-Impfung anzubieten. Am Sonntag wurden landesweit mehr als 900.000 Impfauffrischungen verabreicht - in Stadien, Einkaufszentren und Kirchen, die temporär zu Impfkliniken umfunktioniert wurden.