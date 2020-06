Mehr Kontakt möglich: Johnson lockert weitere Corona-Maßnahmen

Von kommendem Montag an können in England Zoos, Safari-Parks und Läden wieder öffnen. Das kündigte der britische Premierminister Boris Johnson an. Gotteshäuser dürfen die Türen bereits am Wochenende wieder aufmachen, außerdem können sich künftig auch bestimmte Haushalte treffen.