Brinkhaus: Grundrenten-Streit war “kritische Situation”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Streit über die Grundrente war nach Ansicht des Unionsfraktionschefs Ralph Brinkhaus eine kritische Situation für die Regierungskoalition aus Union und SPD. "Es war gut, dass wir jetzt ein Ergebnis erzielt haben, da wir wichtige Aufgaben vor uns haben", sagte Brinkhaus am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Brinkhaus zeigte sich optimistisch, auch die Kritiker in den eigenen Reihen von dem Verhandlungsergebnis überzeugen zu können. Für einen Kompromiss müssten sich immer beide Seiten bewegen. "Wir haben bei den Verhandlungen aber Verbesserungen erzielt, die uns sehr wichtig waren", sagte Brinkhaus. "Wir werden da auch Überzeugungsarbeit leisten müssen", fügte Brinkhaus hinzu. Und wohl mit Blick auf den Fortbestand der Koalition: "Es ist eine Sache, die nicht so ganz trivial sein wird."

Bei der Opposition, aber auch bei der SPD-Linken stößt der Kompromiss auf Kritik. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Zynisch ist: Bei E-Autos gibt es üppige Kaufprämien mit der Gießkanne und bei der Grundrente schaut die Koalition ins Portemonnaie der Rentner, die jahrzehntelang eingezahlt haben." Von der Grundrente würden viel weniger Menschen profitieren, als von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ursprünglich vorgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Koalition erzielt Durchbruch im Streit um Grundrente 1:04 min Menschen mit kleiner Rente können bald auf einen Aufschlag hoffen. Nach stundenlangen Verhandlungen im Kanzleramt über die Grundrente gibt es einen Durchbruch. © dpa

Die Grünen forderten Nachbesserungen. "Im Gesetzgebungsverfahren werden wir dafür werben, dass die Zugangshürden der Grundrente abgesenkt - 30 statt 35 Jahre an Beitrags- und Versicherungszeiten - und eine unbürokratische Einkommensprüfung durchgeführt wird", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Funke-Zeitungen.

Der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach sagte der "Welt", es sei enttäuschend, dass Frauen, die 35 Jahre bei schlechter Bezahlung gearbeitet hätten, nun womöglich aufgrund der Einkünfte ihres Ehepartners keine eigene Grundrente bekämen. "Der ursprüngliche Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil war viel gerechter, weil er vom Respekt vor der Arbeit der Frauen getragen war."

ZUM THEMA Warum die Grundrente richtig ist – und was jetzt noch kommen muss

Anzeige

Die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke, Hilde Mattheis, kommentierte dort: "Die Einkommensprüfung ist ein Kompromiss, der weit von dem SPD-Anspruch einer Grundrente ohne Bedarfsprüfung entfernt ist." SPD-Vize Ralf Stegner, auch er vom linken Flügel, dagegen sprach lobend von einem "Meilenstein", der erreicht worden sei. Und der SPD-Vorsitz-Kandidat Norbert Walter-Borjans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Mit dem Kompromiss zur Grundrente kann man fürs Erste leben."

“Schlechter Kuhhandel zur Gesichtswahrung der Koalition.” Linda Teuteberg, FDP-Generalsekretärin

Anzeige

Die FDP wiederum kritisierte, die Union habe mit dem Kompromiss "das Äquivalenzprinzip und die Generationengerechtigkeit" preisgegeben. Die Verständigung sei ein "schlechter Kuhhandel zur Gesichtswahrung der Koalition", sagte Generalsekretärin Linda Teuteberg der "Welt": "Keine konsequente Linderung von Altersarmut, neue Ungerechtigkeiten, ungeklärte Finanzierung und unzureichende Wachstumsimpulse."

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte den Kompromiss scharf. Die Union habe sich von der SPD wieder über den Tisch ziehen lassen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Aus der Idee der Grundrente ist eine Willkürrente geworden: Es fließt Steuergeld, wo im Einzelfall gar keine Bedürftigkeit vorliegt. Wer weniger als 35 Jahre gearbeitet hat, fällt durch den Rost." Und der FDP-Fraktionschef fügte hinzu: "Die Halbzeitbilanz der GroKo weist nun noch mehr Schatten als Licht auf."

Arbeitsminister Heil erklärte im ARD-"Morgenmagazin", langfristig gehe es darum, dass "wir künftig die Grundrente irgendwann nicht mehr brauchen". Dazu gehörten höhere Mindestlöhne und vor allen Dingen mehr Tarifbindung. "Wenn dann anständige Löhne da sind und ordentliche Arbeitszeiten auch möglich sind, dann schafft man es auch, eine Rente zu bekommen, ohne dass man Grundrente braucht." Er ergänzte: "Wir haben eine Grundrente, die ihren Namen auch verdient."

In Bezug auf die GroKo sagte Heil: "Wenn die Regierung das bewegt, was die Menschen bewegt, dann soll sie auch weiterarbeiten." Für eine Bilanz der Regierung sei es noch zu früh, der Kompromiss sei aber ein "großer Schritt" gewesen.

“Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden, die für viele, viele eine Verbesserung zeigen wird.” Olaf Scholz, Bundesfinanzminister (SPD)

Vizekanzler Olaf Scholz - Koalitionsbefürworter und Bewerber um den Parteivorsitz - sagte im ZDF-"Heute-Journal": "Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden, die für viele, viele eine Verbesserung zeigen wird." Die Grundrente habe in der Leistungsbilanz der Regierung noch gefehlt. Die Koalition habe sich "noch ganz viele Dinge vorgenommen".

Anzeige

Lobend äußerten sich auch ostdeutsche Ministerpräsidenten, die lange auf einen Kompromiss bei dem Thema gedrungen hatten: Brandenburgs Dietmar Woidke (SPD) und Sachsens Michael Kretschmer (CDU).

CSU-Präsidium stimmt Kompromiss zu

Derweil hat das CSU-Präsidium dem Kompromiss einstimmig zugestimmt. Dies teilte Parteichef Markus Söder am Montagmorgen per Twitter mit. "Der Kompromiss ist fair und ausgewogen. Für die CSU ist die umfassende Einkommensprüfung wichtig", schrieb Söder. Außerdem werde die Wirtschaft in gleicher Weise gestärkt. "Die Groko hat damit einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht."

#CSU Präsidium stimmt Grundrente einstimmig zu. Der Kompromiss ist fair und ausgewogen. Für die CSU ist die umfassende Einkommensprüfung wichtig. Außerdem wird die Wirtschaft in gleicher Weise gestärkt. Die Groko hat damit einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 11, 2019

Mit der Grundrente sollen Rentner ab 2021 einen Zuschlag bekommen, die 35 Beitragsjahre haben und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.

RND/dpa/epd