Unionsfraktionschef Brinkhaus: „Wir sind zu behäbig und kompliziert“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Herr Brinkhaus, beginnen wir mit einer Frage zur Lockerung. Hat der neue CDU-Chef Armin Laschet mit seiner gelben Karte gegen Kanzleramtschef Helge Braun im Zusammenhang mit einer Lockerung der Schuldenbremse den Markenkern der Union gerettet?

Der musste nicht gerettet werden. Der besteht im Übrigen nicht nur aus der Schuldenbremse. Es war aber ein wichtiges Zeichen von Armin Laschet, dass finanzielle Solidität eine der bedeutenden Eigenschaften der Union ist.

Ist dieser Gegenstoß von Armin Laschet jetzt die Emanzipation des CDU-Chefs von der Bundeskanzlerin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Er hat nicht die Kanzlerin kritisiert, sondern einen Minister.

Das geht in dieselbe Richtung.

Nein. Jeder Minister ist ein eigenständiger Mensch.

Die Mutation des Virus lässt Schlimmstes befürchten. Sorgen Sie sich um die Frage, mit welchem Geld die Krise über die jetzige Neuverschuldung hinaus finanziert werden soll? Herr Braun hat gesagt, die Schuldenbremse sei in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten.

Anzeige

Ich mache mir jetzt mehr Sorgen um die Menschen als um das Geld. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt so viel Geld bereitstellen, dass die Menschen aus der Krise wieder herauskommen.

...eben ...

Anzeige

Wir haben im Grundgesetz Mechanismen, die im Falle von Katastrophen finanzielle Flexibilität auch ohne Aussetzen der Schuldenbremse ermöglichen. Corona ist eine Katastrophe. Wir haben deswegen noch Spielraum. Dafür müssen wir aber nicht die Einhaltung der im Grundgesetz geregelten Schuldenbremse infrage stellen. Die CDU/CSU-Fraktion steht da fest an der Seite von Armin Laschet. Schulden sind ein süßes Gift. Denn wir müssen immer auch an die Tilgung denken. Und auch die ist im Übrigen in den Vorschriften zur Schuldenbremse geregelt. Ganz wichtig, gerade für investive Zwecke stehen noch Gelder im erheblichen Umfang zur Verfügung. Die müssen erst einmal ausgegeben werden. Da läuft viel noch sehr schleppend.

Apropos Tilgung: Werden wir ohne Steuererhöhungen die Finanzierung der Corona-Krise meistern?

Das ist der Plan. Steuererhöhungen - gerade im Unternehmensbereich - würden dazu führen, dass wirtschaftliches Wachstum abgeschwächt wird. Wir müssen aber Wachstumsimpulse setzen. Wir müssen die Wirtschaft entfesseln und eine Aufbruchstimmung schaffen und sie nicht mit zusätzlicher Bürokratie und Gedanken über neue Belastungen gängeln.

Wie entfesseln Sie die Wirtschaft?

Wir brauchen ein zweites Wirtschaftswunder. Und das ist auch machbar. Wir haben trotz der Corona-Krise noch immer viel Kaufkraft und Sparvolumen. Nicht für jeden, aber für viele. Und das muss jetzt unter die Leute.

Von welchem Volumen an gestiegenem Sparguthaben durch die Corona-Krise gehen Sie aus?

Anzeige

Es gibt erste Prognosen, dass das Geldvermögen der privaten Haushalte im Jahr 2020 um 393 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 7,1 Billionen Euro zugenommen hat. Die Menschen wollen viel nachholen. Und da sollten wir nicht als erstes über Verordnungen und Vorschriften, wie zum Beispiel die Pläne des Bundesarbeitsministers zum mobilen Arbeiten, nachdenken. Das Letzte, das wir jetzt brauchen, ist noch mehr Bürokratie. Nach der Krise sollen die Firmen schnell neue Jobs schaffen - mit mehr Bürokratie wird das nicht möglich sein.

Die Klage über die Bürokratie ist uralt. Die Zustände werden aber immer schlimmer. Warum passiert da nichts?

Es stimmt: Wir müssen in Deutschland sehr schnell und sehr viel verändern. Die Corona-Krise hat das wie unter einem Brennglas gezeigt. Wir waren nicht nur zu behäbig und kompliziert in unseren Entscheidungen in der Pandemiebekämpfung. Es gilt generell: So wie wir das Land organisiert haben, haben wir nicht die Leistungsfähigkeit, die wir im 21. Jahrhundert brauchen. Wir haben endlos lange Planungs- und Vergabeverfahren. Auf jeder Ebene müssen separate Regeln eingehalten werden und auf jeder Ebene haben wir zu oft Bedenkenbehörden statt Ermöglichungsbehörden. Viel zu häufig wird auch uns als Parlament gesagt, was nicht geht, und nicht gesagt, was geht. Da müssen wir auch im föderalen Aufbau besser werden. Und das müssen wir nach der Pandemie angehen.

Der Staat könnte sich da schnell und direkt an seine Staatsdiener wenden, scheut sich aber davor, den oftmals schwerfälligen Beamtenapparat aufzubrechen.

Anzeige

Es liegt eben nicht an den Beamten, da wird gerade in der Corona-Krise vor Ort oft ganz viel geleistet. Es ist der institutionelle Aufbau. Wir haben mit Bund, Ländern, Bezirksregierungen, Kreisen und Kommunen fünf Ebenen, die an irgendeiner Stelle mitentscheiden. Beispiel Digitalisierung der Schulen: Der Bund stellt den Ländern Geld bereit. Aber das Geld kommt erst einmal nicht in den Schulen an. Auch da sind Milliarden von Euro noch nicht abgerufen worden. Wir wollen niemandem Kompetenzen wegnehmen, aber wir müssen gemeinsam zeigen, dass wir handlungsfähig sind. Und dass der Bund nur das Geld gibt und ansonsten nicht mitsprechen kann, wird auf Dauer nicht funktionieren.

Hier sind Sie für eine Grundgesetzänderung, dass der Bund mehr Mitspracherecht in der Bildungspolitik bekommt?

Wir müssen Bildung komplett neu denken. Wir müssen uns mit der Bildungsbiografie jedes einzelnen Schülers beschäftigen. Da reicht ein Tablet-Computer nicht aus. Es geht um einen großen Rahmen für den Einsatz von Digitalisierung, neuer Lehrmethoden bis hin zur Künstlichen Intelligenz. Das können doch die 16 Länder und ihre einzelnen Schulträger nicht jeder für sich alleine überlegen. Das ist nicht zielführend. Es stehen nicht Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb, sondern Deutschland und China. Die Welt dreht sich um uns herum weiter. Wir müssen Forschung und Innovation dringend stärken. China und andere Länder in Asien haben die Pandemie scheinbar schneller in den Griff bekommen - mit Methoden, die wir nicht anwenden wollen. Dort findet aber wieder Wachstum statt. Und China nutzt den Zeitvorsprung, um seine internationale Position auszubauen.

Zu den Corona-Lockerungen: Bleibt es beim Lockdown über den 14. Februar hinaus?

Wir sollten bei Lockerungen wegen der Mutation des Virus sehr vorsichtig sein. Das, was wir zum Beispiel in Großbritannien und Irland gesehen haben, ist sehr besorgniserregend. Besser jetzt noch ein wenig länger etwas härtere Maßnahmen als ein Raus-Rein-Raus-Rein, was letztlich alle zermürbt.

Bis Ostern?

Wir werden viele Lockdown-Maßnahmen im Kern vermutlich noch einmal verlängern müssen. Wir müssen die Zahlen jetzt weit herunterbekommen.

ZUM THEMA Der lange Weg durch diesen Winter

Ist das “Ding entglitten” wie Angela Merkel in einer Sitzung gesagt haben soll?

Nein. Wir müssen realistisch bleiben. Viele Länder in Europa sind auch noch in Lockdown-Maßnahmen - teilweise härter als bei uns. Wir sind in vielen Bereichen immer noch gut aufgestellt. Und die meisten Menschen ziehen immer noch super mit. Wo wir aber eine sehr harte Fehleranalyse bei uns machen müssen, ist im Bereich der Altenheime. Es ist nicht akzeptabel, dass dort so viele Menschen an einer Covid-Infektion gestorben sind. Und wo wir beim Thema alte Menschen sind: Die Vergabe von Impfterminen für die über 80-Jährigen ist zu oft auch nicht gut organisiert gewesen. Das hat zu viel Verunsicherung geführt.

Zur CDU: Kann Friedrich Merz noch Wirtschaftsminister in einem Schattenkabinett werden?

Mit der Frage, was Friedrich Merz noch werden kann, beschäftige ich mich jetzt wirklich nicht. Sehr wohl aber mit seinen Themen Wettbewerbsfähigkeit, innere und äußere Sicherheit, transatlantische Partnerschaft. Denn das sind auch Kernthemen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Wer wird eigentlich Kanzlerkandidat der Union?

Um Ostern herum werden sich die beiden Parteivorsitzenden, die den ersten Zugriff haben, zusammensetzen. Die Entscheidung fällt nach einem Kriterium: Was ist das Beste für das Land.

Was ist das Beste für das Land - Armin Laschet oder CSU-Chef Markus Söder?

Das sehen wir dann. Armin Laschet hatte einen sehr guten Start. In der Unionsfraktion hat er nicht nur wegen seiner Haltung zur Schuldenbremse sehr viel Zustimmung bekommen. Er hat auch ansonsten viele Skeptiker, die ihn nicht zum Parteichef gewählt haben, überzeugt.