Die Briefwahl beginnt – die wichtigsten Fragen und Antworten

Anzeige

Anzeige

Ab wann ist die Briefwahl möglich?

Berlin. Am 15. August wurden bundesweit die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl erstellt. Alle Wahlberechtigten, die an diesem Stichtag bei einer Meldebehörde gemeldet waren, wurden in das Verzeichnis eingetragen. Auch die Briefwahlunterlagen können ab sofort beantragt werden. Frühestens ab dieser Woche beginnt der Versand der Wahlbenachrichtigungen, aus denen unter anderem hervorgeht, in welchem Wahllokal Bürgerinnen und Bürger wählen können. Wann die Benachrichtigungen verschickt werden, ist jedoch nicht bundesweit einheitlich geregelt.

Wie bekomme ich die Briefwahlunterlagen?

Anzeige

Wer per Brief wählen will, muss bei der Gemeinde seines Hauptwohnsitzes einen Briefwahlantrag stellen. Dieser Antrag kann schon vor Erhalt der Wahlbenachrichtigung gestellt werden – formlos per Brief, E-Mail oder auch mündlich auf dem Amt. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Den Wahlbenachrichtigungen liegt jedoch auch ein Vordruck zur Beantragung des Wahlscheins bei.

Abonnieren und gewinnen! Mit dem Newsletter Hauptstadt Radar exklusive Einblicke in die Politik erhalten und ein iPad gewinnen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung und den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels zu. Es gelten die Informationen nach DSGVO. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Wer kann per Brief wählen?

Alle Wahlberechtigten. Ein besonderer Grund muss bei dem Briefwahlantrag nicht angegeben werden.

Anzeige

Bis wann kann die Briefwahl beantragt werden?

Die Briefwahl kann bis allerspätestens zum 24. September um 18 Uhr beantragt werden. Sicherheitshalber sollte der Antrag jedoch frühzeitig gestellt werden. Wer seine Briefwahlunterlagen persönlich bei der Gemeinde abholt, kann sie dort auch direkt ausfüllen und seine Stimme an Ort und Stelle abgeben.

Anzeige

Wie funktioniert die Briefwahl?

Die Briefwahlunterlagen bestehen aus einem Wahlschein, einem Stimmzettel und zwei Umschlägen. Auf dem Stimmzettel müssen wie in der Wahlkabine Erst- und Zweitstimme angekreuzt werden – persönlich und unbeobachtet. Der Stimmzettel wird gefaltet in den blauen Umschlag gesteckt. Auf dem Wahlschein wird eidesstaatlich versichert, dass der Stimmzettel persönlich ausgefüllt wurde. Gemeinsam mit dem blauen Umschlag wird der Wahlschein dann in den roten Umschlag gesteckt. Der kann unfrankiert in jeden Briefkasten eingeworfen oder bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle der Gemeinde abgegeben werden.

Seit wann gibt es die Briefwahl?

Die Briefwahl bei der Bundestagswahl gibt es bereits seit 1957. Bei den vergangenen Wahlen stieg der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler jedoch kontinuierlich an. 2017 wählten bereits mehr als 28 Prozent per Brief. Bei der diesjährigen Bundestagswahl wird auch aufgrund der Corona-Pandemie ein noch höherer Wert erwartet.

Wie sicher ist die Briefwahl?

Im Gegensatz zur Urnenwahl gibt es bei der Briefwahl keine Garantie, dass jeder Stimmzettel persönlich und geheim ausgefüllt wurde. Der Gesetzgeber habe aber „verschiedene Vorkehrungen getroffen, die einen sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf der Briefwahl gewährleisten”, sagte Bundeswahlleiter Georg Thiel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) – etwa die Pflicht zur Eidesstattlichen Versicherung auf dem Wahlschein.

Bei der Auszählung der Briefwahlstimmen gibt es keinen Unterschied zu den Stimmen aus den Wahllokalen: Auch ihre Auszählung erfolgt öffentlich. Sorgen um das Gewicht ihrer eigenen Stimme müssen sich Briefwählerinnen und -wähler deshalb nicht machen.

Thiel erklärt außerdem: „Die Briefwahl gibt es seit 1957, und wir haben bis heute keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten in einem Ausmaß, dass sie das Wahlergebnis beeinflussen könnten.”