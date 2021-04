Wissenswertes zur Briefwahl bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Anzeige

Anzeige

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet die Briefwahl erhöhte Beachtung. Nicht zuletzt, weil eine Gesetzesänderung Ende 2020 eine verpflichtende Abstimmung per Brief in Ausnahmefällen möglich gemacht hat. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Möglicherweise ist eine reine Briefwahl verfassungswidrig. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichts in Sachsen-Anhalt steht noch aus.

Unabhängig davon steht die Briefwahl als Option natürlich allen Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt bei der diesjährigen Landtagswahl zur Verfügung. Was dabei zu beachten ist, erklären wir hier.

Briefwahl beantragen – so geht‘s

Die Wahl per Post kann ohne Angabe von Gründen genutzt werden. Um die Briefwahl zu beantragen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Der Antrag wird mittels Vordruck auf der Wahlbenachrichtigung gestellt. Diese wird allen Wahlberechtigen rund drei Wochen vor der Wahl per Post zugeschickt. Der ausgefüllte Antrag muss an die vorgemerkte Adresse des Bürgeramts geschickt werden, welches die Briefwahlunterlagen anschließend zuschickt. Der Antrag auf Briefwahl wird direkt bei der zuständigen Gemeinde gestellt. Das geht persönlich, per Post, E-Mail oder Fax. Auf dem Antrag müssen vollständige Angaben zum Familien- und Vornamen, Anschrift und Geburtsdatum gemacht werden. Für gewöhnlich ist die Antragstellung ab circa sechs Wochen vor der Wahl möglich. Wer seinen Antrag persönlich stellt, kann seine Stimme in der Regel auch direkt vor Ort abgeben. Der Antrag kann auch stellvertretend gestellt werden, in diesem Fall ist eine schriftliche Vollmacht nötig.

Anzeige

Briefwahl: Welche Fristen müssen beachtet werden?

Die Frist für den Antrag auf Briefwahl endet für gewöhnlich am Freitag vor der Wahl. Da in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr am 6. Juni gewählt wird, wäre dies also Freitag, der 4. Juni. In besonderen Ausnahmefällen, etwa einer plötzlichen Erkrankung, ist die Antragstellung auch noch bis 15 Uhr am Wahltag – mit einem Attest – möglich.

Anzeige

Die Frist für den Eingang des Wahlscheins im zuständigen Wahlamt ist am Wahltag (6. Juni 2021) um 18 Uhr. Wer sichergehen möchte, dass seine Unterlagen auf dem Postweg rechtzeitig ankommen, sollte den vollständigen Wahlbrief spätestens am Mittwoch, 2. Juni bei der Post abgeben oder in den Briefkasten werfen.

Wie funktioniert die Stimmabgabe per Brief?

Bei der Briefwahl müssen bestimmte Dokumente korrekt ausgefüllt und in die entsprechend farblich markierten Umschläge gelegt werden. Jeder Briefwähler bekommt

einen Wahlschein ,

einen amtlichen Stimmzettel (weiß),

einen amtlichen Stimmzettelumschlag (blau),

einen amtlichen Wahlbriefumschlag (rot),

ein Merkblatt mit Informationen rund um die Briefwahl.

Anzeige

Diese Schritte sind für die Stimmabgabe per Brief nötig:

Der Stimmzettel muss korrekt ausgefüllt (siehe Hinweise auf Merkblatt) und in den blauen Stimmzettelumschlag gelegt werden. Die auf dem Wahlschein vorhandene „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ muss unterschrieben werden (mit Datumsangabe). Der unterschriebene Wahlschein und der zugeklebte blaue Stimmzettelumschlag werden in den roten Wahlbriefumschlag gelegt. Der zugeklebte rote Wahlbriefumschlag wird anschließend bei der Post abgegeben, in den Briefkasten geworfen, oder kann direkt beim zuständigen Wahlamt eingereicht werden.

Das Versenden des Wahlbriefs ist in Deutschland kostenlos. Eine Ausnahme besteht, wenn der Brief aus dem Ausland oder per Eilzustellung verschickt wird. In diesen Fällen trägt der Versender die (erhöhten) Portokosten selbst.

Wird es in Sachsen-Anhalt eine reine Briefwahl geben?

Der Magdeburger Landtag änderte das Wahlgesetz im Herbst 2020 dahingehend, dass in Fällen höherer Gewalt Wahlen unter bestimmten Voraussetzungen als reine Briefwahl abgehalten werden können. Ob die Corona-Pandemie einen solchen Sonderfall darstellt, bleibt abzuwarten. Aktuell befasst sich das Landesverfassungsgericht mit der Frage, geklagt hatten 22 Landtagsabgeordnete, darunter die gesamte AfD-Fraktion. Ein Urteil will das Gericht am 3. Mai verkünden.

Anzeige

Vorbildcharakter hätte die Entscheidung der Richter allemal. Auch in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen stehen in diesem Jahr noch Landtagswahlen an.