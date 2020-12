Nordirland-Frage: London lenkt bei umstrittenem Binnenmarkt-Gesetz ein

Anzeige

Anzeige

London. EU und Großbritannien haben in der Nordirland-Frage eine Einigung gefunden. Der britische Minister Michael Gove und der EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic gaben am Dienstag bekannt, dass sie sich darüber einig seien, wie der Handel mit Nordirland, das zu Großbritannien gehört, künftig funktionieren solle.

Die britische Regierung will mehrere umstrittene Klauseln aus ihrem geplanten Binnenmarktgesetz zurückziehen und keine ähnlichen Klauseln in einen weiteren Gesetzentwurf einbringen. Das geht aus einer Mitteilung vom Dienstag hervor. Der Gesetzentwurf hatte bei der EU und darüber hinaus für Empörung gesorgt, weil er Abmachungen aus dem vergangenes Jahr geschlossenen Austrittsabkommen mit der Europäischen Union infrage gestellt hatte.

Besonders heikel war das, weil es in den Passagen um die Regelungen für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland ging. Im schlimmsten Fall wurde mit einem Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion gerechnet, sollte London seinen Pflichten aus dem Abkommen nicht nachkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kontrollen an nordirischer Grenze nötig

Grund für das Einlenken sei eine Einigung über die Ausgestaltung des sogenannten Nordirland-Protokolls im Brexit-Abkommen, teilte die Regierung mit. Ein gemeinsamer Ausschuss der EU und Großbritanniens hatte sich damit befasst. „Im Lichte dieser gegenseitigen vereinbarten Lösungen wird Großbritannien die Paragrafen 44, 45 und 47 des Binnenmarktgesetzes zurückziehen“, hieß es in der Mitteilung.

In dem Protokoll ist geregelt, dass Nordirland nach Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember de facto weiterhin den Regeln der europäischen Zollunion und des EU-Binnenmarkts folgt. Dadurch werden jedoch Kontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs notwendig. Mit diesem Zugeständnis hatte Premierminister Boris Johnson das Abkommen 2019 über die Ziellinie gebracht. Die Konsequenz daraus stritt er jedoch lange ab.

Keine Anzeichen für Durchbruch

Vor einem möglicherweise entscheidenden Besuch von Premier Boris Johnson in Brüssel gab es am Dienstag keine konkreten Anzeichen für einen Durchbruch im Ringen um einen Freihandelspakt zwischen Großbritannien und der EU ab dem neuen Jahr. „Die Situation ist im Moment sehr schwierig”, sagte Johnson am Dienstag. Aber die Hoffnung sei nach wie vor da: „Ich werde mein Bestes tun, um eine Lösung zu finden, wenn wir es können”. Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth räumte ebenfalls ein, dass noch einige Hürden bestehen: „Was wir brauchen, ist der politische Wille in London”.

Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier traf am Dienstag seinen britischen Kollegen David Frost, um „die nächsten Schritte vorzubereiten”, wie er sagte.

Der britische Premierminister Johnson und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten am Montag zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden telefoniert. Danach teilten sie mit, dass es bei drei wichtigen Punkten weiter „erhebliche Differenzen” gebe. Betroffen sind Fischereirechte, Regeln zum fairen Wettbewerb und die Regelung von künftigen Streits.

„Die Bedingungen für eine Fertigstellung eines Abkommens sind nicht gegeben”, gaben Johnson und von der Leyen an. Sie wollen in den kommenden Tagen persönlich miteinander in Brüssel reden, um doch noch eine Einigung zu erzwingen.