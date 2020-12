Brexit-Handelspakt: Tag der Entscheidung erneut verschoben

Anzeige

Anzeige

London. Es war noch keine Entscheidung gefallen, da hatten einige Medien auf der Insel bereits einen Schuldigen für das mutmaßliche Scheitern der Gespräche zwischen der EU und dem Königreich zum Brexit-Handelspakt ausgemacht: Deutschland.

“Merkel will, dass Großbritannien über Glasscherben krabbelt”, zitierte die “Mail on Sunday” eine anonyme Quelle. “Wie ‚Frau Nein’ einen Deal blockierte”, hieß es in garstigem, fast beleidigten Ton. Tatsächlich schien die Regierung die Briten via Sonntagszeitungen geradezu auf ein Scheitern der Brexit-Verhandlungen vorbereiten zu wollen.

Abermals vertagt - ohne Deadline

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dann kam doch alles anders. Der große Tag der Entscheidung wurde nach einem Telefonat zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson abermals vertagt. Sie setzen ihre Gespräche über ein Handelsabkommen fort, gaben die Politiker gestern Mittag in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Immerhin auf eine Sache haben sie dieses Mal verzichtet. Sie erwähnten keine neue Deadline, nachdem sie – wie schon so häufig zuvor in den Verhandlungen – eine weitere Frist verstreichen ließen. Eigentlich sollte am Sonntag ein endgültige Entscheidung fallen, aber die Brexit-Saga würde ihrem Ruf wohl nicht gerecht, wenn nicht der gesamte zeitliche Spielraum ausgenutzt würde.

Abkommen könnte zunächst vorläufig laufen

Am 31. Dezember läuft die Übergangsphase aus, in der das Königreich noch Teil des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion ist. Theoretisch bleibt bis dahin Zeit, allerdings müsste ein Vertrag noch ratifiziert werden, doch die Partner könnten auch vereinbaren, das Abkommen zunächst vorläufig anzuwenden.

Anzeige

Werden sich die Chef-Unterhändler, Michel Barnier für die EU und sein britischer Amtskollege David Frost, kurz vor Schluss einigen können – oder würden sie tatsächlich einen No Deal riskieren und die Gespräche platzen lassen? Johnson warnte vor wenigen Tagen, es bestehe nun die “hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Lösung bekommen, die dem Verhältnis Australiens mit der EU ähnelt”.

Anzeige

Das ist die von den Brexit-Anhängern schöngefärbte Beschreibung eines harten Bruchs, denn Australien und die EU verbindet kein umfassender Handelsvertrag. In Großbritannien würden ab 2021 die Regeln der Welthandelsorganisation greifen, inklusive Zölle und Kontrollen.

Beobachter und Wirtschaftsvertreter betonen seit Wochen, dass das Königreich nicht ausreichend auf das No-Deal-Szenario vorbereitet sei. Es würden nicht nur kilometerlange Staus am Nadelöhr Dover drohen. Laut “Sunday Times” rät die Regierung derzeit auch Supermärkten, Lebensmittelvorräte anzulegen, da sonst in einigen Bereichen Engpässe entstehen könnten.

Zudem plane man ein milliardenschweres Rettungspaket für besonders betroffene Branchen, etwa die der Autohersteller und Landwirte.

“Jakobsmuschel”-Krieg im Ärmelkanal?

Tatsächlich steigt die Nervosität auf der Insel, die Stimmung ist zunehmend aufgeheizt. Da half auch nicht die Ankündigung, dass sich vier Schiffe der Royal Navy zum Einsatz bereit machen würden, um im schlimmsten Fall die britischen Gewässer gegen EU-Fischtrawler zu verteidigen.

Droht ein neuer “Jakobsmuschel-Krieg” im Ärmelkanal wie in der nahen Vergangenheit, als britische und französische Fischer wiederholt den Streit um den Fang auf hoher See ausfochten? Der Justizminister der schottischen Regionalregierung, Humza Yousaf, kritisierte daraufhin die “Kanonenboot-Diplomatie”, die in den Gewässern im nördlichen Landesteil nicht erwünscht sei.

Anzeige

Neben den Fangrechten dreht sich der Streit zwischen den Verhandlungspartnern vor allem um die Frage der Aufsicht über das Abkommen, sowie das sogenannte “Level Playing Field”, die Garantie für einen fairen Wettbewerb.

Während die Regierung in London auf die Souveränität des Landes pocht und die Zukunft als “unabhängiger Staat” preist, will die EU den Briten lediglich einen zollfreien Zugang zum europäischen Markt gewähren, wenn diese bei Staatsbeihilfen und Standards dem Brüsseler Modell folgen und gewisse Regeln weiter anerkennen.