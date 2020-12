Brexit: Ernüchterung vor dem großem Finale

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth hat vor schwerwiegenden Konsequenzen für die künftige Zusammenarbeit der EU mit Großbritannien gewarnt, sollte es nicht gelingen, einen Brexit-Handelspakt zu schließen. “Unser künftiges Verhältnis beruht auf Vertrauen”, sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen. Dieses Vertrauen aber stehe nun wegen der Brexit-Hängepartie auf dem Spiel.

Kein Durchbruch nach Telefonaten

Möglicherweise kommt es bei einem persönlichen Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson, das demnächst in Brüssel stattfinden sollte, zu einer Einigung in letzter Minute. Sicher war das jedoch bis zuletzt nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Wir wollen einen Deal, aber nicht um jeden Preis”, sagte Roth, der die Beratungen der EU-Minister am Dienstag als Vertreter der aktuellen deutschen EU-Ratspräsidentschaft leitete. “Was wir brauchen, ist der politische Wille in London.”

In dem Vertrag sollen die Regeln für die Geschäftsbeziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vom 1. Januar 2021 an festgeschrieben werden. Großbritannien hat die EU formal Ende Januar verlassen, ist aber noch bis Jahresende Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.

Die Verhandlungen über einen Handelspakt laufen seit Monaten. Doch in den entscheidenden Themen wie dem Wettbewerbsrecht und der Fischerei sind die Unterhändler bislang nicht vorangekommen.

Auch zwei lange Telefonate von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit dem britischen Regierungschef Johnson brachten keinen Durchbruch. Jetzt soll es in den “nächsten Tagen”, wie es in Brüssel hieß, zu einem persönlichen Treffen der beiden Politiker kommen. Einen genauen Termin nannte die EU-Kommission vorerst nicht. Es wurde deshalb nicht ausgeschlossen, dass die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag erneut über das Thema sprechen müssen, das sich seit dem Brexit-Referendum im Frühsommer 2016 zu einem Dauerbrenner entwickelt hat.

Anzeige

“Willkommen in der Realität”

Weil auch das Europaparlament einer Einigung noch zustimmen muss, drängt die Zeit. Möglicherweise wird das Parlament den Vertrag erst zwischen Weihnachten und Neujahr unter die Lupe nehmen können. Der Vorsitzende der größten Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), sagte am Dienstag, das Parlament werde einen Vertrag nicht einfach durchwinken, sondern brauche Zeit für eine gründliche Prüfung. An die Adresse Johnsons sagte Weber: “Willkommen in der Realität. In der heutigen Welt gibt es keine nationale Souveränität mehr.” Der Klimawandel und die Digitalisierung seien Aufgaben, die nur bewältigt werden könnten, wenn Staaten zusammenarbeiteten und die Souveränität teilten.

Anzeige

Kommt keine Einigung in letzter Minute zustande, dann drohen ab dem 1. Januar Zölle und andere Handelshürden. Die wirtschaftlichen Verwerfungen dürften jedoch Großbritannien härter treffen als die EU. Nach Angaben des ifo-Instituts in München wickelte Großbritannien im vergangenen Jahr 50 Prozent seiner Importe und 47 Prozent seiner Importe mit der EU ab. Damit war die EU der größte Markt für das Vereinigte Königreich. Umgekehrt gingen nur vier Prozent der EU-Exporte nach Großbritannien, und sechs Prozent der EU-Importe stammten aus dem Vereinigten Königreich.