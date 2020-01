Brexit: Ein Abschied und Rückblick in Bildern

1 von 37 1 von 37

Nun ist es also vorbei: Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum wird Großbritannien am Freitag um 24 Uhr Brüsseler Zeit die Europäische Union verlassen. Die Gebäude auf dem Grand Place in Brüssel erstrahlen bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, in den Farben der britischen Flagge. @ Quelle: Getty Images