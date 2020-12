Boris Johnson und das Märchen der völligen Souveränität

Anzeige

Anzeige

Für Großbritannien ist die derzeitige Krise in den Verhandlungen um ein künftiges Handelsabkommen zwischen London und Brüssel vor allem eine Frage der Souveränität. Doch wie kann das Land die gewünschte völlig nationale Unabhängigkeit erlangen, wenn es gleichzeitig einem ähnlichen Ansatz folgt wie die EU? Von den Ketten der EU wollte man sich auf der Insel mit dem EU-Austritt befreien, die Regeln und Standards künftig selbst bestimmen. Und nun hakt es in den Gesprächen insbesondere an diesem Punkt.

Das Problem ist, dass die Europaskeptiker seit Jahren mit dem Versprechen lockten, man würde alles zum Nulltarif auf dem Silbertablett serviert bekommen. Die Fangrechte in britischen Gewässern wie auch zollfreien Zugang zum europäischen Markt bei gleichzeitig völliger Souveränität. Dieses Märchen konnte unmöglich zu einem Happy End führen. Die Dinge schließen sich nämlich aus.

Kein Staat ist völlig autonom

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In einer verflochtenen Welt wie der heutigen herrscht nie völlige Autonomie, auch nicht dann, wenn man unter den Regeln der Welthandelsorganisation handelt. Die sind ebenfalls bindend, was von der britischen Regierung aber offenbar mühelos akzeptiert wird. Und die Rhetorik entlarvt den eigentlichen Beweggrund. Die Abneigung gegenüber der EU übertrumpft sowohl den gesunden Menschenverstand als auch den Blick auf die Realität.

Jede Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen zwei Partnern erfordert Kompromisse und bis zu einem gewissen Grad auch eine Aufgabe von Souveränität. Traditionell diktiert die mächtigere Seite die Bedingungen – auch wenn die britische Regierung, die sich von der Vorstellung der englischen Einzigartigkeit leiten lässt, das nie oder nur ungern hören wollte. Nun spürt sie das ungleiche Kräftemessen am eigenen Leib. Hier das 66-Millionen-Einwohner-Land. Dort der mächtige Block der EU27, dessen erfahrenes Verhandlungsteam unbarmherzig agiert, insbesondere wenn es um die größte Errungenschaft geht: den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Das ist verständlich. Denn was bliebe von diesem Projekt, wenn der Binnenmarkt für eine Einigung mit den Briten verramscht und damit im Grunde der Anfang vom Ende des Kernstücks der Staatengemeinschaft einleitet würde?

Rettet Johnson Großbritannien, oder seine eigene Haut?

Wenig überraschend fordert Brüssel also Garantien für einen fairen Wettbewerb. In wirtschaftlicher Hinsicht wäre es für Großbritannien keine Frage, bei diesem Thema Zugeständnisse zu machen. Aber um die Wirtschaft geht es nur noch am Rande. Es ist ein politisches Abwägen mit völlig ungewissem Ausgang. Boris Johnson steht vor der Wahl. Will er die heimischen Unternehmen und Landwirte so gut wie möglich schützen, müsste er Kompromisse eingehen und einem Deal zustimmen.

Das Problem: Selbst mit einem Abkommen werden die Beeinträchtigungen und Umwälzungen, die das Königreich ab dem nächsten Jahr erleben wird, immens. Ohne Deal droht derweil eine Katastrophe. Dann aber würde als Sündenbock die EU herhalten, Johnson könnte die Verantwortung abschieben. Will der Premier also seine eigene Position in der konservativen Partei und im Kreis der Europaskeptiker untermauern, könnte er tatsächlich den Sprung in den Abgrund wagen. Die Vergangenheit hat leider gezeigt, zu wessen Gunsten sich Boris Johnson in der Regel entscheidet.