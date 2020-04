Bremen zieht nach - Maskenpflicht nun in allen Bundesländern

Anzeige

Bremen. Ab Montag wird auch im Land Bremen das Tragen von Schutzmasken in einzelnen Bereichen Pflicht. “Der Senat hat sich heute darauf verständigt, dass ab Montag im Öffentlichen Personennahverkehr sowie in Einzelhandelsgeschäften eine Pflicht zu einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht”, bestätigte Senatssprecher Christian Dohle am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur epd.

Hintergrund sei, dass Niedersachsen sich jetzt auch für eine solche Lösung ausgesprochen habe. Bremen wolle einen Flickenteppich in dieser Frage vermeiden.

Bisher hatte der Senat "dringend empfohlen", eine Maske aufzusetzen. In der Praxis sei in dieser Hinsicht aber noch "Luft nach oben", hatte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag bilanziert. Bei der Pflicht geht es nun um sogenannte Alltagsmasken aus Stoff. Genutzt werden könne auch ein Tuch oder ein Schal. "Formal wird das Ganze am Freitag beschlossen", sagte Dohle dem epd.

Die niedersächsische Landesregierung hatte am Mittwoch eine Maskenpflicht beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr verkündet. Daneben führen auch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland eine Maskenpflicht ein. Zuvor hatten bereits alle anderen Bundesländer das Tragen von Schutzmasken für bestimmte Bereiche angeordnet.

In Sachsen sind die Masken bereits seit Montag vorgeschrieben.

RND/epd