Bremen: Senat schenkt Senioren Schutzmasken

Bremen. Der Bremer Senat verschenkt Schutzmasken an Seniorinnen und Senioren in Bremen und Bremerhaven. Ab diesem Freitag erhalten Menschen ab 65 Jahren in den Apotheken kostenlose FFP-2 oder KN-95-Masken, wie der Senat am Donnerstag mitteilte.

Jeder von ihnen habe Anspruch auf zwei Masken pro Woche. Um bei der Ausgabe die Kontakte so gering wie möglich zu halten, sollen jeweils zehn Stück pro Person als Monatsbedarf abgegeben werden.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte, mit der Aktion solle es älteren Menschen ermöglicht werden, sich und andere besser zu schützen - insbesondere dann, wenn sie mit anderen in Kontakt kämen und der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden könne.

“Ausreichend Masken für alle ab 65 plus”

Das könne etwa beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen oder beim Arztbesuch der Fall sein. „Wir wissen, dass etwa 90 Prozent der Corona-Toten älter als 65 Jahre sind. Deshalb ist es auch wichtig, diese Menschen besonders zu schützen.“

Der Präsident der Bremer Apothekerkammer, Klaus Scholz, versicherte: „Es sind ausreichend Masken für alle ab 65 plus vorhanden.“ Somit sei keine Eile bei der Abholung geboten. Die Masken stammten aus den Beständen des Landes Bremen.