Breitscheidplatz-Anschlag: Der Stand der Untersuchungen

Berlin. Drei Jahre nach dem Attentat des Tunesiers Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten und Dutzenden Schwerverletzten war es um die Aufklärung bisweilen etwas still geworden. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages arbeitete eher unbeachtet vor sich hin. Auch das Interesse an den Untersuchungsausschüssen im Berliner Abgeordnetenhaus und dem Landtag von Nordrhein-Westfalen ließ nach. Zu Ende ist die Aufklärung aber keineswegs. Sie dürfte zumindest im Bundestag noch bis 2021 weiter gehen.

Zuletzt stritt sich das Gremium um einen Antrag der Grünen, den Pegida-Gründer Lutz Bachmann vorzuladen. Er hatte am Abend des 19. Dezember einen Tweet gepostet, in dem es hieß, er habe eine „interne Info“ aus der Berliner Polizeiführung, wonach der „Täter tunesischer Moslem“ sei. Die Grünen möchten wissen, woher Bachmann das wusste.

Hat das BKA Hinweise ignoriert?

Später sorgte ein Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen für Aufsehen. Er sagte im Ausschuss, ein Beamter des Bundeskriminalamtes (BKA) habe ihm im Februar 2016 erklärt, ein vom Landeskriminalamt geführter V-Mann „mache zu viel Arbeit“. Diese Einschätzung komme „von ganz oben“. Konkret habe er einen Vorgesetzten im BKA und das Bundesinnenministerium genannt. Das Brisante: Der angeblich lästige V-Mann hatte schon früh Hinweise auf Anschlagspläne Amris gegeben. Am Donnerstag soll der BKA-Beamte nun als Zeuge vernommen werden. Der Zeuge aus Nordrhein-Westfalen soll sich dann für eine weitere Befragung bereithalten.

Schließlich berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) Wochen vor dem Anschlag Informationen über die Gefährlichkeit des Attentäters gehabt habe. Das gehe aus entsprechenden Dokumenten hervor. So habe der Auslandsgeheimdienst nach Hinweisen von befreundeten ausländischen Diensten Anfang November 2016 eines von Amris Facebook-Profilen geprüft, sein Handy geortet und seine Einträge im Ausländerzentralregister geprüft.

Auch Verfassungsschutz und BND involviert

Zunächst war nach dem Anschlag von Seiten der Bundesregierung und der Sicherheitsbehörden behauptet worden, dass die Geheimdienste in den Fall Amri nicht involviert gewesen seien. Nachdem zuerst das Bundesamt für Verfassungsschutz einräumen musste, durchaus Quellen im Umfeld von Amri gehabt zu haben, rückt jetzt der BND ins Visier.

Die große Frage bleibt unterdessen: Warum wurde Anis Amri trotz seines langen Vorstrafenregisters, mannigfaltiger Hinweise auf seine Gewaltbereitschaft sowie der Tatsache, dass er mehrmals Thema im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern war, schlussendlich trotzdem nicht als Gefährder eingestuft?

Prominente Zeugen sollen befragt werden

Fest steht: Nach den Ermittlern will der Bundestags-Untersuchungsausschuss die damals Verantwortlichen in Politik und Sicherheitsbehörden hören, so etwa den damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), den damaligen Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, sowie Berlins Innensenator Andreas Geisel (beide SPD). Auch Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen dürfte auftreten. Erst danach wird der Abschlussbericht geschrieben.