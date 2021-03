In Brasilien wächst die Sorge vor Einflussnahme Bolsonaros auf Militär

Anzeige

Rio de Janeiro. Nach einer Regierungsumbildung und dem geschlossenen Rücktritt der Kommandeure aller drei Teilstreitkräfte Brasiliens fürchten zahlreiche Beobachter eine zunehmende Einflussnahme von Präsident Jair Bolsonaro auf das Militär. „Seit 1985 (dem Ende der Militärdiktatur in Brasilien, Anm.) haben wir nicht von einem solch klaren Eingriff eines Präsidenten in die Streitkräfte gehört“, sagte der Politologe Carlos Melo von der Insper-Universität in São Paulo.

Ein Grund für den Rücktritt der Generäle am Dienstag wurde nicht genannt. Sie hatten sich aber nur Stunden zuvor mit dem neuen und höchst umstrittenen neuen Verteidigungsminister Walter Souza Braga Netto getroffen. Dabei sei es zu einem Zwischenfall gekommen, woraufhin alle drei ihren Rücktritt erklärt hätten, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus informierten Kreisen. Ihre Nachfolger wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Regierungsschlüsselstellen mit Militärs besetzt

Schlüsselstellen in seinem Kabinett hat der Staatschef seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 immer wieder mit aktuellen und früheren Offizieren besetzt. Das Militär selbst habe sich aber bisher aus der Politik herausgehalten, sagte Melo. Der bisherige Verteidigungsminister Fernando Azevedo e Silva schrieb in seinem Rücktrittsschreiben, dass er den Status der „Streitkräfte als staatliche Institution gewahrt“ habe.

Unter dem neuen Verteidigungsminister könnte das anders werden. Ebenso wie Bolsonaro selbst würdigte auch Netto die Zeit der Militärdiktatur in Brasilien von 1964 bis 1985, in der Tausende getötet und gefoltert worden waren. Beobachter gehen davon aus, dass sich Bolsonaro in den Reihen des Militärs Unterstützung für eine mögliche Präsidentschaftswahl gegen Ex-Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva im Jahr 2022 sichern will.

Bolsonaro verachtet Gewaltenteilung

„Er will Leute, die genau das tun, was er will, und das ist extrem riskant“, sagte der unabhängige politische Experte Thomas Traumann. Bolsonaro könnte am Ende das Militär dirigieren und nicht die Generäle.

Der Präsident hat ohnehin immer wieder deutlich gemacht, wie wenig er von der Gewaltenteilung hält, durch die ihm das Parlament und die Justiz in seinem Handeln Grenzen auferlegen können. Kürzlich betonte der für seine laxe Corona-Politik kritisierte Präsident in einem Disput mit einigen Gouverneuren: „Und ihr könnt euch einer Sache sicher sein: Meine Armee wird nicht auf die Straße gehen und die Leute dazu zwingen, zu Hause zu bleiben.“

Am Dienstagabend sagte Bolsonaro vor dem Präsidentenpalast, er respektiere die Verfassung. „Aber seit einiger Zeit spielen einige Behörden nicht mehr innerhalb der Grenzen der Verfassung.“