Protest im Reptilien-Kostüm: Brasilianer setzten kreativ Zeichen gegen Corona-Politik von Bolsonaro

Kreative Protestaktion in Brasilien: Als Zeichen gegen die Corona-Politik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verkleiden sich seine Kritikerinnen und Kritiker bei ihren Impfterminen als Reptilien. Auf Tiktok ging ein Video des Umweltschützers und Influenzer Klinger Duarte Rodrigues viral, auf dem er zu seiner Corona-Impfung in einem Schlangenkostüm erscheint. 6,5 Million Mal wurde es bisher aufgerufen.

An dem Kostüm hatte Rodrigues ein Schild befestigt, auf dem er die Amtsenthebung des brasilianischen Präsidenten forderte. „Wenn die Regierung schneller mit der Beschaffung von Impfstoffen gewesen wäre, wären viele Menschen noch bei uns“, sagte Rodrigues gegenüber dem Guradian. Er selbst hat seinen Schwager durch das Virus verloren.

Zahlreiche Corona-Tote in Brasilien

In Brasilien sind im Zuge der Pandemie mehr als 545.000 Menschen gestorben. Mehrmals sind bei Massenprotesten Zehntausende gegen die Corona-Politik Bolsonaros auf die Straße gegangen. Ihm wird vorgeworfen die Corona-Krise in dem Land massiv verschlimmert zu haben. Immer wieder hatte er die Gefahren des Virus öffentlich heruntergespielt und den Nutzen der Impfungen in Frage gestellt.

Vor kurzem hatte ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss herausgefunden, dass Bolsonaro Mitte 2020 mehrere Angebote von Biontech über Millionen von Impfdosen ignorierte. Zudem hatte Bolsonaro sarkastisch behauptet, dass die Impfung von Biontech die Empfänger in Alligatoren verwandeln könnte.

Als Reaktion auf diese Aussage verkleiden sich seine Kritikerinnen und Kritiker nun als Reptilien. Die meisten kommen tatsächlich als Jacaré: ein schuppiger Alligator, der in mehreren Teilen Brasiliens heimisch ist. Andere verkleiden sich als Anakonda.

Fast alle berichten, dass sie ein Familienmitglieder oder Freunde durch das Corona-Virus verloren haben. Mit diesen reptilischen Widerstand können sie ihren Frust Ausdruck verleihen - und dabei vielleicht trotz allem auch ein bisschen Spaß haben.