Verdacht auf Darmverschluss: Brasiliens Präsident Bolsonaro in Klinik eingeliefert

São Paulo. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Montagmorgen mit Verdacht auf Darmverschluss in ein Krankenhaus in São Paulo gebracht worden.

Der Fernsehsender Globo berichtete, Bolsonaro sei in der Nacht von einem Silvesterurlaub an der Küste zurückgekehrt und umgehend in die Klinik Vila Nova Star gebracht worden. Sein Arzt Antônio Luiz Macedo habe von Magenschmerzen seines Patienten berichtet.

Macedo hatte Bolsonaro bereits operiert, nachdem er bei einer Wahlkampfveranstaltung 2018 niedergestochen worden war. Laut Globo befand sich Macedo im Urlaub auf den Bahamas und wartete auf einen Flug zurück nach Brasilien, um Bolsonaro zu untersuchen.

Der Präsident hatte für Montag keine öffentlichen Auftritte geplant. Seit seiner Stichverletzung 2018 musste sich Bolsonaro mehrmals Magenoperationen unterziehen. Im vergangenen Juli wurde er wegen schweren Schluckaufs im Krankenhaus behandelt.