Gesundheitsexperte überraschend neuer Armeechef in Brasilien

Brasília. Nach einer überraschend umfassenden Kabinettsumbildung mit dem Austausch von sechs Ministern durch Präsident Jair Bolsonaro sind auch die Spitzen des Militärs in Brasilien neu besetzt worden. Der neue Verteidigungsminister Walter Souza Braga Netto stellte die Kommandeure von Armee, Marine und Luftwaffe vor, wie es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums am Mittwochabend (Ortszeit) hieß.

Beobachter überraschte dabei erneut vor allem die Ernennung des Generals Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira zum Armeechef. Er soll nicht zu den Favoriten von Präsident Bolsonaro gehört haben, der sich eine stärkere Unterstützung des Militärs bei seiner Politik wünschte. Verteidigungsminister Braga Netto hielt sich in gewisser Weise an die Regel des Dienstalters und soll damit den Eindruck zu vermeiden versucht haben, dass die Kasernen politisiert seien.

General Nogueira de Oliveira war bisher Leiter des Bereichs Heeresgesundheit und damit für die Anti-Corona-Strategie der Armee verantwortlich. In einem Interview der Zeitung „Correio Braziliense“ erzählte er, dass das Heer in eine Art Lockdown mit Homeoffice getreten sei. Zudem würden Kampagnen zur sozialen Distanzierung, zum Tragen von Masken und Händewaschen gefahren. Viele dieser Maßnahmen und Regeln lehnt Präsident Bolsonaro ab oder bricht sie.