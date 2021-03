Brasilien: Der Rückhalt für Bolsonaros Corona-Politik schwindet

Anzeige

Brasilia. Nur wenige Kilometer vom Präsidentenpalast entfernt liegen die Toten in den Krankenhäusern auf dem Boden, weil die Leichenhallen längst voll sind. In vielen Regionen Brasiliens steht die medizinische Versorgung kurz vor dem Zusammenbruch. Dessen ungeachtet feiert Jair Bolsonaro mit Hunderten Anhängern gut gelaunt seinen 66. Geburtstag.

Brasilien steuert immer mehr auf eine politische Krise zu – dass der Präsident mit einem Lächeln Stücke von einem grün-gelben Kuchen verteilt, kann darüber nicht hinwegtäuschen. Am Mittwoch erreichte die Zahl der Corona-Toten die traurige Marke von 300.000. An vielen Tagen entfiel zuletzt fast ein Drittel der Opfer weltweit auf das südamerikanische Land. Neben den politischen Gegnern fordern daher inzwischen auch manche Verbündete Bolsonaro zu einem Kurswechsel auf.

Zumindest in der Rhetorik des rechtspopulistischen Staatschefs zeichnen sich seit Beginn des Monats tatsächlich Ansätze eines Einlenkens ab – etwa bei der Bewertung von Impfstoffen. Nach wie vor lehnt Bolsonaro aber Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab und spricht sich weiter für Schutzmaßnahmen aus, für die es keine wissenschaftliche Grundlage gibt.

Bolsonaros Beliebtheitswerte sind gesunken

Mehrere Mitglieder der Abgeordnetenkammer des brasilianischen Parlaments schildern im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP, wie der Druck aus ihren jeweiligen Wahlkreisen wächst. „Es gibt ein großes Maß an Solidarität. Aber alles hat seine Grenzen. Alles“, sagte am Mittwoch Arthur Lira, Präsident der Kammer und eigentlich ein Verbündeter von Bolsonaro. „Die politischen Mittel des Kongresses sind bekannt – und sie sind alle hart, einige schwerwiegend.“

Der oppositionelle Senator Alessandro Vieira, der sich gerade von einer Covid-19-Erkrankung erholt, betonte, dass der Senatspräsident eine Kongress-Untersuchung bezüglich der Corona-Politik der Regierung nicht mehr lange zurückhalten könne. Laut einem weiteren prominenten Senator, der gegen Zusicherung von Anonymität mit der AP sprach, könnte schon im kommenden Monat eine solche Untersuchung eingeleitet werden.

Dies wiederum könnte für Bolsonaro, dessen Beliebtheitswerte ohnehin schon gesunken sind, politisch gefährlich werden. Wohl auch mit Blick auf die 2022 anstehende Wahl hat der Präsident zuletzt verstärkt zu betonen versucht, dass er die Pandemie durchaus ernst nehme – während er sie noch vor einem Jahr abfällig als „kleine Grippe“ bezeichnet hatte. In einer Ansprache am Dienstag machte er die neuen Varianten des Virus für die aktuelle Lage verantwortlich.

Neuer Gesundheitsminister vereidigt - der vierte seit Beginn der Pandemie

Gleichzeitig verkündete Bolsonaro, der lange die Wirksamkeit von Impfungen in Zweifel gezogen hatte, die Bestellung von 500 Millionen Dosen. „Wir werden 2021 zum Jahr der Immunisierung machen“, sagte er. Ein Großteil der von seinem Gesundheitsministerium veranlassten Lieferungen wird Brasilien allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte erreichen.

Am Tag der Ansprache war zuvor ein neuer Gesundheitsminister vereidigt worden – der vierte seit Beginn der Pandemie. Das für die Bekämpfung des Virus wichtige Amt wird nun von Marcelo Queiroga bekleidet, der als loyaler Unterstützer des Präsidenten gilt. Einige Abgeordnete werten diese Personalentscheidung als ein weiteres Zeichen dafür, dass Bolsonaro noch immer nicht den Ernst der Lage erkannt habe.

Am Mittwoch traf sich der Präsident zum ersten Mal mit Vertretern aller maßgeblichen Stellen von Regierung und Verwaltung, um Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung zu koordinieren. Konkrete Vorschläge zur Eindämmung der Krise legte er aber nicht vor. Stattdessen plädierte er erneut für den Einsatz von Malaria-Mitteln, obwohl es keinen wissenschaftlichen Nachweis für deren Wirksamkeit bei der Behandlung von Corona-Patienten gibt.

Auslastung der Intensivbetten liegt in 18 Staaten bei mehr als 90 Prozent

Das brasilianische Gesundheitssystem stößt unterdessen immer mehr an seine Grenzen. In mehreren Bundesstaaten reichen die Vorräte der Kliniken an Sauerstoff kaum noch aus, um schwer erkrankte Patienten zu versorgen. Die Auslastung der Intensivbetten liegt in 18 Staaten bereits bei mehr als 90 Prozent.

Besonders dramatisch ist die Lage in Mato Grosso. Dr. Maria Auxiliadora Rosa, Leiterin eines in diesem Bundesstaat gelegenen Krankenhauses, äußerte in einem Video die Befürchtung, dass schon an diesem Wochenende kein Sauerstoff mehr für ihre Patienten verfügbar sein werde. „Wir brauchen Hilfe“, flehte sie.

Der Gouverneur von Alagoas, Renan Filho, zeigte sich nach seiner Teilnahme an dem Treffen am Mittwoch über das Auftreten von Bolsonaro verblüfft. „Der Präsident versucht, sich zu ändern, er bemüht sich, aber er hat noch immer große Zweifel und wenig Überzeugung“, sagte der Politiker der Partei Movimento Democrático Brasileiro nach der Sitzung vor Journalisten. „Dies sieht nach Überlebensinstinkt aus“, fügte er hinzu. Aber für jemanden, der so lautstark seine Sicht der Dinge verbreitet habe, sei es nicht einfach, jetzt eine nationale Strategie zu entwickeln.

Die erwartete Rückkehr von Ex-Präsident Lula da Silva

Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Luciano Dias ist Bolsonaro so angeschlagen wie noch nie seit seinem Amtsantritt im Januar 2019. Laut einer am 17. März veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha sind 54 Prozent der Brasilianer mit der Corona-Politik des Präsidenten unzufrieden – sechs Prozentpunkte mehr als vor zwei Monaten.

„Die abnehmende Popularität hat ihn veranlasst, Teile seines Verhaltens zu überdenken“, sagt Dias. Solange die Krise anhalte, steige das Risiko, dass er Unterstützer verliere. Und damit würden auch seine Chancen auf eine Wiederwahl schwinden.

Der Oppositionsabgeordnete Alexandre Padilha sieht einen weiteren Grund, warum sich Bolsonaro zu einem Kurswechsel genötigt sehen könnte: die erwartete Rückkehr von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf die politische Bühne. Anfang des Monats hob das Oberste Gericht des Landes Verurteilungen gegen den linken Politiker auf. Damit gilt er als wahrscheinlicher Herausforderer des Amtsinhabers bei der kommenden Wahl. „Er wird die Debatte in Brasilien vorantreiben“, sagt Padilha über da Silva. „Er versucht, die Probleme zu verstehen und Lösungen anzubieten.“