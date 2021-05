Brandenburg will „in Kürze“ Impfpriorisierung aufheben

Anzeige

Potsdam. In Brandenburg sollen schon bald alle Bürger die Chance erhalten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen – ganz egal, ob sie Teil einer Prioritätsgruppe sind oder nicht. Das berichtet die „Märkische Allgemeine“ (MAZ), der ein entsprechendes Papier der Landesregierung vorliegt.

Darin stehe unter anderem: „Die Landesregierung beabsichtigt schon in Kürze, die Priorisierung nach der BundesimpfVO aufzugeben.“ Die Öffnung der Gruppe der über Zwölfjährigen zum Impfen erhöhe ebenso den Impfdruck wie die bevorstehenden Sommerferien. „Bereits jetzt wird mit Nachdruck an die Ärzteschaft appelliert, Impfwilligen soweit wie möglich und so schnell wie möglich Impfangebote zu unterbreiten.“

Am Montagabend berät die brandenburgische Landesregierung auf einem Impfgipfel die nächsten Schritte in der Pandemiebekämpfung. Neben der Aufgabe der Impfpriorisierung soll auch über einen Teilausstieg der Impfzentren diskutiert werden. Die Verträge für acht Impfzentren laufen zum 31. Juli aus, von nun an sollen die Ärzte stärker in die Impfstrategie eingebunden werden.