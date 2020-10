Brandenburg: Oberverwaltungsgericht stoppt Beherbergungsverbot

Anzeige

Berlin/Potsdam. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Beherbergungsverbot in Brandenburg für Gäste aus Corona-Hotspots vorläufig gestoppt. Das Gericht habe zwei Eilanträgen stattgegeben, teilte es am Freitagabend mit.

Antragstellerinnen waren ein Hotelbetrieb im Landkreis Dahme-Spree und eine Vermieterin von Ferienwohnungen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Eine der Antragstellerinnen reichte auch eine Klage ein.

Sie hätten unter anderem geltend gemacht, dass die genannte Regelung für sie zu erheblichen Einnahmeverlusten führe und ihre verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit verletze, teilte das Gericht mit.

Das Gericht sei dieser Argumentation gefolgt: Das Maß, in dem ein Beherbergungsverbot zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beitrage, stehe in keinem angemessenen Verhältnis zu den Einschränkungen der Berufsfreiheit der Antragstellerinnen. Auch die allgemeine Handlungsfreiheit der Personen aus Risikogebieten, die einen Übernachtungsaufenthalt in Brandenburg planen, werde beschränkt.

Das Gericht wies unter anderem auch darauf hin, dass Gäste in Hotelzimmern oder Ferienwohnungen in der Regel allein oder gemeinsam mit Personen ihres eigenen Haushalts übernachten. Auch der Besuch eines Hotelrestaurants unterscheide sich nicht ersichtlich vom Besuch gastronomischer Einrichtungen, der nicht untersagt sei.

Brandenburg hatte zuvor an der Regelung festgehalten

Nach einer gescheiterten Einigung von Bund und Ländern zum Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots hatte Brandenburg an dem Verbot daran festgehalten. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte die Regelung verteidigt.

Das Verbot galt nicht, wenn ein Besucher einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen konnte. Ausgenommen waren auch Ausflüge, Einkäufe oder Besuche.

Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg gab am Donnerstag einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot statt und sah den Einschnitt ins Grundrecht auf Freizügigkeit als unverhältnismäßig an. Auch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht erklärte die Regelung in einem Eilverfahren für rechtswidrig. Sachsen und das Saarland strichen die Regel freiwillig. In Bayern gibt es das Beherbergungsverbot von Samstag an nicht mehr.