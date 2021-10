Botschafterstreit: Finnische Regierungschefin nennt türkisches Vorgehen hart

Alles muss raus – Deutschland wird zum Großspender

In Deutschland stockt die Impfkampagne, die Corona-Zahlen steigen wieder an. Und doch bleiben dem Bund genügend Impfdosen, um zukünftig nicht mehr mit Astrazeneca gegen das Virus vorgehen zu müssen. Dem RND liegen aktuelle Zahlen vor, wie viele Dosen bereits an andere Länder gespendet wurden.