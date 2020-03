Botschaft aus der Quarantäne: Merkel dankt den Bürgern

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland für die konsequente Umsetzung der neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gedankt. “Die neuen Regeln haben das öffentliche Leben für jeden spürbar in wenigen Tagen auf ein Minimum heruntergefahren”, sagte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Podcast. Ziel sei es, Kontakte zu vermeiden, um Ansteckungen zu verhindern. Fast alle Menschen hätten sichtbar ihr Verhalten umgestellt. Angesichts dessen wolle sie einfach sagen: “Danke - von ganzem Herzen danke!”, betonte Merkel.

Die Warnung vor der Ungeduld

Die Kanzlerin warnte davor, ungeduldig zu werden. Niemand könne heute mit gutem Gewissen sagen, wie lange diese schwere Zeit anhalte, sagte sie: "Noch geben uns die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern." Ein Ziel sei es, dass die Zahl der Neuinfektionen sich nur noch alle zehn Tage verdopple, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Derzeit sei das aber schon nach fünfeinhalb Tagen der Fall, der Anstieg also noch viel zu hoch.

Ich denke, ich kann sagen: Wir mobilisieren, was wir können, um unserem Land in dieser unsicheren Zeit Sicherheit zu geben. Angela Merkel Bundeskanzlerin

Sie verstehe natürlich auch die Sorgen um die Wirtschaft als Ganzes oder den persönlichen Arbeitsplatz, sagte Merkel. “So schnell wie noch nie und mit so viel Geld wie noch nie hat die Politik Maßnahmen ergriffen”, betonte sie. “Ich denke, ich kann sagen: Wir mobilisieren, was wir können, um unserem Land in dieser unsicheren Zeit Sicherheit zu geben.”

Die Bundeskanzlerin hatte ihre Audio-Botschaft wegen ihrer vorübergehenden häuslichen Quarantäne aus dem Homeoffice aufgenommen. “Das ist eine Situation, die ich gerade mit vielen teile - man ist nicht krank und bleibt trotzdem zu Hause, um sicher zu sein, dass man das Virus nicht in sich trägt”, sagte sie.

