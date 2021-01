Desolate Lage für Migranten in Bosnien: Weiter keine Lösung in Sicht

Anzeige

Genf. Bis zu 2500 Migranten sind in Bosnien nach Angaben der Vereinten Nationen weiter in einer desolaten Lage. Komplizierte politische und bürokratische Prozesse verhinderten eine Lösung für die Menschen, die bei Nachttemperaturen unter null Grad teils im Freien oder in unzureichenden Camps ohne Wasser, Strom, Toiletten, Duschen und Heizung ausharren müssten, sagte Peter Van der Auweraert, Büroleiter der UN-Organisation für Migration (IOM) in Bosnien-Herzegowina, am Dienstag im Gespräch mit Reportern in Genf.

Etwa 6000 Migranten seien in Auffangzentren untergebracht – dort gebe es auch Platz für die anderen. Eine Umsiedlung scheitere bislang aber an den örtlichen Behörden. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen versorgten die Menschen notdürftig mit Essen, Schlafsäcken und warmer Kleidung. Die Armee sei dabei, neue Zelte für die rund 900 Menschen aufzubauen, die im Notlager Lipa rund 25 Kilometer südöstlich der Stadt Bihac waren. Sie seien aber erst in zwei bis drei Tagen bezugsfertig. Das Lager Lipa musste wegen unhygienischer Zustände vor Weihnachten geschlossen werden.

Große Verzweiflung unter den Migranten

„Wir brauchen aber auch Lösungen für die, die im Freien leben“, sagte Van der Auweraert. Die Europäische Union finanziere die humanitäre Unterstützung zwar, aber kein Land habe bislang angeboten, die Menschen aufzunehmen. Es handele sich zu 98 Prozent um junge Männer, überwiegend aus Pakistan, Bangladesch, Afghanistan, Algerien, Marokko und dem Irak. Sie seien gesundheitlich angeschlagen und verzweifelt.

Van der Auweraert zitierte einen der Männer mit den Worten: „Wir haben zwar vielleicht nicht die richtigen Papiere, um hier zu sein, aber sollten wir nicht trotzdem wie Menschen behandelt werden?“ Ein Mann aus Bangladesch berichtete dem UN-Experten, er müsse seine Eltern zu Hause anlügen und gebe vor, gut aufgehoben zu sein, weil die Familie alle Hoffnung in ihn gesetzt habe, sie zu unterstützen.