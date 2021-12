Bosnien: Die Kriegsgefahr wächst

Anzeige

Brüssel. Seit Jahren war die Kriegsgefahr in Bosnien-Herzegowina nicht mehr so hoch wie heute. Das Parlament des serbischen Landesteils Republika Srpska hat jetzt beschlossen, dem Zentralstaat in den Bereichen Steuern und Justiz sowie Sicherheit und Verteidigung Kompetenzen zu entziehen.

Das ist der erste Schritt zur Abspaltung, die wiederum zu einer Auflösung des Staates Bosnien-Herzegowina führen könnte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde das nicht mit friedlichen Mitteln, sondern wieder mit Gewalt geschehen – wie zu Zeiten des fürchterlichen Bürgerkriegs Anfang der 1990er Jahre.

Präsident Dodik hat rote Linie überschritten

Der Präsident der Serben-Republik, Milorad Dodik, scheint entschlossen, das brüchige Gebilde Bosnien-Herzegowina zu zerschlagen. Das darf ihm die internationale Gemeinschaft nicht durchgehen lassen. Dodik, der den Völkermord von Srebrenica leugnet, hat eine rote Linie überschritten.

Die EU und die USA haben sich viel zu lange viel zu passiv verhalten. Dodik hat sich für den Fall von Sanktionen gegen ihn und seinen Apparat schon in Moskau abgesichert.

EU sollte nicht in Untätigkeit verharren

Das heißt aber nicht, dass die EU weiter in Untätigkeit verharren sollte. Im Gegenteil: Es muss jetzt schnell gelingen, die Situation mit einer Mischung aus Härte und Anreizen zu entspannen.

Die alte Bundesregierung hat Dodik vor einigen Wochen mit der Kürzung von Finanzhilfen gedroht, sollte er seinen sezessionistischen Kurs fortsetzen. Das war richtig, hat aber offenkundig nichts gebracht. Die neue Bundesregierung sollte jetzt nicht länger zögern und das Geld wirklich sperren.

Denn es steht viel auf dem Spiel. Die Geschichte auf dem Balkan darf sich nicht wiederholen. Und die EU muss endlich in der eigenen Nachbarschaft geschlossen auftreten. Nur das wird Dodik und letztlich auch Putin beeindrucken.