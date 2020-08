Boris Palmer fordert Pflicht zur Nutzung der Corona-Warn-App

Anzeige

Heidelberg/Tübingen. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) fordert eine Pflicht zur Nutzung der Corona-Warn-App. Weil die Nutzungsquote bei 30 Prozent liege, könne die App nur neun Prozent aller Kontakte warnen, sagte Palmer der “Rhein-Neckar-Zeitung”.

“Würden wir hingegen 80 Prozent Nutzungsquote erreichen, würden zwei Drittel gewarnt. Das könnte so effektiv sein wie ein Lockdown”, so Palmer weiter. Er stelle die Frage, was schlimmer wäre: “Nochmal die Wirtschaft strangulieren und die Biografien unserer Kinder schädigen oder die App installieren.”

Die Corona-Warn-App soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen.