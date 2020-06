Boris Johnson unterstützt Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

Anzeige

London. Der britische Premierminister Boris Johnson hat Verständnis für die wachsenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in seinem Land und weltweit geäußert. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd habe ein “unwiderlegbares, nicht zu leugnendes Gefühl der Ungerechtigkeit” geweckt, sagte Johnson in einer Videobotschaft, die in der Nacht zum Dienstag auf seinem Twitter-Account veröffentlicht wurde.

Großbritannien habe im Kampf gegen Rassismus große Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahrzehnten, aber es gebe noch viel zu tun, so der Premier. Er bejahe daher friedlichen Protest unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Keine Nachsicht für bestimmte Demonstranten

Nicht akzeptabel seien hingegen Demonstrationen, bei denen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus missachtet würden oder das Gesetz anderweitig gebrochen werde. “Ich werde diejenigen nicht unterstützen oder mit Nachsicht behandeln, die das Gesetz brechen, die Polizei angreifen oder öffentliche Denkmäler entweihen”, sagte Johnson.

Bei Protesten in Großbritannien waren am Wochenende Dutzende Polizisten verletzt worden. In Bristol hatten Demonstranten die Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel gerissen und in das Hafenbecken geworfen. Die Statue von Kriegspremier Winston Churchill in London wurde mit dem Schriftzug “war ein Rassist” besprüht.

Video Black Lives Matter - Demonstrationen in London und Berlin 1:29 min Tausende Menschen demonstrieren gegen Rassismus, sie solidarisieren sich mit den Protesten gegen Polizeigewalt in den USA. © Reuters

Für Dienstag hatten verschiedene Gruppen zu weiteren Protesten aufgerufen. In der Universitätsstadt Oxford war für Dienstag ein Protest an der Statue von Cecil Rhodes (1853-1902) geplant.

Neue Prüfkommission in London

Der Unternehmer spielte eine große Rolle in der kolonialen Unterwerfung des südlichen Afrikas durch Großbritannien. Seit Jahren wird gefordert, dass seine Statue entfernt wird.

In London will Bürgermeister Sadiq Khan eine neu eingerichtete Kommission prüfen lassen, wie in der Hauptstadt mit entsprechenden Straßennamen und Statuen umgegangen werden soll. “Wir sollten nicht Menschen, die Sklavenhändler waren, gedenken oder ihnen ein Denkmal setzen”, sagte Khan dem Sender Sky News.