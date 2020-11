Boris Johnson unter Druck: Ärger nicht nur wegen Brexit

Anzeige

London. Wenn es um den Brexit geht, dann sind gewöhnlich auch Deadlines nicht weit. Das politische Instrument des Ultimatums wurde in den Verhandlungen rund um Großbritanniens EU-Austritt sowohl von London wie Brüssel oft genutzt, um dann genauso häufig wieder verworfen zu werden. Nun bahnt sich die nächste Verlängerung an.

Obwohl die EU angestrebt hatte, bis zum 15. November die Gespräche um ein künftiges Handelsabkommen abzuschließen, dürfte sich der Poker weiter hinziehen. “Der wirkliche Stichtag ist Ende nächster Woche”, hieß es jetzt von einem EU-Diplomaten. Abermals drängt die Zeit, da im Falle einer Einigung die Parlamente ausreichend Zeit brauchen, um das Abkommen zu ratifizieren.

Doch auch wenn die Partner dieser Tage optimistischer klingen als in der Vergangenheit, gebe es noch erhebliche Differenzen, betonten sowohl EU-Chefunterhändler Michel Barnier wie auch sein britischer Counterpart David Frost zuletzt gebetsmühlenartig. Am 31. Dezember dieses Jahres endet die Übergangsphase, in der das Königreich Mitglied des Binnenmarkts bleibt und zur Zollunion gehört.

Kann sich Johnsohn den No Deal leisten?

Würden die Briten wirklich so weit gehen und inmitten der Coronavirus-Krise einen No Deal riskieren? Eigentlich kann es sich Premierminister Boris Johnson kaum leisten, seinem Land einen weiteren Stresstest zuzumuten. Die Wirtschaft befürchtet ab Anfang 2021 Chaos und steigende Zölle.

Die Unsicherheit treibt vor allem Unternehmen um. Seit Tagen melden sich etwa Vertreter der Logistikbranche zu Wort und beklagen eine mangelnde Vorbereitung und fehlende Vorgaben von Seiten der britischen Regierung.

Steuert das Königreich auf ein Desaster zu? “Es wird zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen, ob wir ein Abkommen haben oder nicht”, sagt der Politikwissenschaftler Tim Bale von der Queen Mary Universität. Er könne nur darüber staunen, dass wenige Wochen vor dem Stichtag Unternehmen nicht wüssten, auf was sie sich vorbereiten müssen.

Ein Gewerkschaftsvertreter der Lastwagen-Fahrer befürchtet derweil, dass die Grafschaft Kent mit dem bedeutenden Hafen Dover zum “Klo von England” werden könnte aufgrund der erwarteten Lkw-Staus.

Fairer Wettbewerb, Streitpunkt Fisch

Als Knackpunkte in den Verhandlungen gelten vor allem die Garantien für einen fairen Wettbewerb, insbesondere wenn es um künftige Staatshilfen für britische Unternehmen geht, die die EU begrenzen will. Brüssel fordert die gleichen Sozial- und Umweltstandards im Gegenzug für den künftigen Zugang zum Binnenmarkt.

Umstritten ist zudem nach wie vor die Frage der Aufsicht über das Abkommen. Welcher Streitschlichtungsmechanismus soll bei Verstößen gegen den Vertrag greifen? Und dann wäre da noch der Fisch. Wirtschaftlich ist das Thema zwar unbedeutend, aber politisch aufgeladen und hoch symbolisch für sowohl die Briten wie auch für europäische Fischereinationen wie Frankreich.

Für Johnson wird es politisch eng

Doch bei allen Streitereien um die wirtschaftlichen Details sei der Disput vor allem politisch motiviert, sind sich Brexit-Experten einig. Denn Boris Johnson steht unter massivem Druck. Nicht nur, dass der EU-Freund Joe Biden die US-Wahlen gewonnen hat und demnach ein bilaterales Abkommen zwischen Großbritannien und den USA auch von einer Einigung mit der EU bei der Nordirland-Frage abhängen dürfte.

In Johnsons eigenen konservativen Reihen rebellieren die europaskeptischen Hardliner bereits über die strikten Corona-Maßnahmen und die schlechte Kommunikation der Regierung während der Pandemie.

Zu weitreichende Zugeständnisse an Brüssel könnten bei den Parlamentariern im rechten Tory-Flügel das Fass zum Überlaufen bringen.

Machtkampf bei den Tories

Und wären diese Probleme nicht schon genug, geht es auch in der Downing Street drunter und drüber. Ein Machtkampf ist entbrannt zwischen verschiedenen Gruppen in der Führungsmannschaft.

Am Mittwochabend kündigte der Kommunikationschef Lee Cain nach einem bitteren Zwist über eine Beförderung nicht ganz freiwillig seinen Rücktritt zum Jahresende an. Er gehört zum engsten Zirkel von Johnson – wie auch der umstrittene Top-Berater Dominic Cummings, der als Architekt des Erfolgs beim Brexit-Referendum 2016 gilt.

Beide sind langjährige Weggefährten des Konservativen. Andere Berater, Minister und Abgeordnete klagen schon länger über ihr “unverschämtes und autoritäres” Regime.

Das Drama sorgt in einer Zeit, in der die Brexit-Uhr lauter denn je tickt, das Land in einer Rezession steckt und so schwer von der Pandemie getroffen ist wie kaum ein anderes, für besonders laute Kritik. “Am Tag, an dem das Königreich als erstes Land in Europa 50.000 Corona-Tote meldet und die Öffentlichkeit einen weiteren Lockdown durchleidet, kämpft Boris Johnsons Regierung wie Ratten in einem Sack darüber, wer welchen Job bekommt”, schimpfte etwa die Labour-Opposition.