Britischer Premierminister unter Druck: ein letzter Warnschuss für Johnson

London. Das Ergebnis der Nachwahl in North Shropshire ist ein Weckruf für die Tories und ein letzter Warnschuss für Boris Johnson. Denn es zeigt, dass sich die Britinnen und Briten aktuell nicht mehr von der konservativen Regierungspartei vertreten fühlen.

Viele hatten schon nach dem Skandal um den konservativen Parlamentsabgeordneten Owen Patterson Zweifel an der Integrität der Partei. Boris Johnson versuchte diesen nach Korruptionsvorwürfen vor einer Suspendierung zu bewahren. Der frühere Abgeordnete von North Shropshire trat daraufhin zurück.

Berichte über Weihnachtsfeiern in Downing Street 10 während des strengen Lockdowns im vergangenen Jahr schlugen dem Fass nun endgültig den Boden aus.

Rückhalt in der eigenen Partei geschwächt

Die Folge: Tausende verlorene Stimmen für die Tories in dem mittelenglischen Wahlkreis und ein verheerendes Signal, das am Freitag durch das ganze Königreich hallte. Denn das Ergebnis beweist endgültig, dass Boris Johnson längst nicht mehr ist wie eine Teflonpfanne, an der Skandale und Fehltritte schlicht abperlen.

Das wiederum schwächt den Rückhalt des Premiers in der eigenen Partei. Denn dort wurde er in Teilen nicht unterstützt, weil er sich als brillanter Politiker profiliert hatte, sondern weil man ihn für einen Gewinner hielt. So gesehen kommt die Omikron-Variante für den Regierungschef eigentlich gelegen, denn sie verdrängt andere Themen und bietet ihm die Möglichkeit, zu beweisen, dass er das Land aus der Krise führen kann.

Jetzt kommen die Weihnachtsferien

Doch auch hier erfährt der 57-Jährige Widerstand aus den eigenen Reihen. Denn viele konservative Parlamentsabgeordnete sind gegen weitere Restriktionen. Außerdem hat der Aufruf an die Bevölkerung, Kontakte einzuschränken, zwar tatsächlich dazu geführt, dass viele Britinnen und Briten zu Hause bleiben. Dies wiederum wirft Geschäfte und Restaurants in eine große finanzielle Krise – ohne dafür vom Staat entschädigt zu werden. Dieser Unmut könnte dem Premier ebenfalls Probleme bereiten.

Fakt ist: Der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet und damit auch in der Partei. Doch noch sind die letzten Tage von Boris Johnson nicht gezählt. Nun kommen erst einmal die Weihnachtsferien. Sie geben dem Premier die Chance, sich noch einmal neu aufzustellen. Es könnte seine letzte Chance sein.