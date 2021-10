„Boosterimpfung“ oder „Klebstoff“? Twitteruser spekulieren über dieses Laschet-Foto

Anzeige

Hannover/Berlin. Am Mon­tag gab CDU-Chef Armin Laschet seinen Posten als Minister­präsident von Nord­rhein-West­falen ab, um am Diens­tag sein Mandat als Bundes­tags­abgeordneter anzutreten. In der konstitu­ierenden Sitzung des neuen Parla­ments wurde etwa SPD-Politi­kerin Bärbel Bas zur neuen Bundes­tags­präsidentin gewählt. Eine Beson­derheit, ist sie doch erst die dritte Frau in diesem Amt.

Dennoch stand anschlie­ßend vor allem Laschet bei vielen im Fokus. Der Grund: ein Foto vom Noch-CDU-Chef, wie dieser mit einem Handy am Ohr telefo­niert, ohne dabei eine Hand zu benutzen. Auf Twitter sorgte der Schnapp­schuss für ein spaßiges Rätsel­raten, wie er das geschafft hat – die besten Kommen­tare im Überblick.

Hat Laschet Klebstoff genutzt?

Eindeutig: Das Foto wurde gedreht.

Oder hat Laschet gerade seine dritte Impfung bekommen?

Andere spekulieren über den Inhalt des Telefonats.

Womöglich nutzt Laschet sein Handy auch als Headset.

Laschet schneller als sein eigener Schatten.

Laschet versuchte sich auch an anderen physiolo­gischen Hürden.

Andere hatten bloß Freude an dem Bild.