Booster nach vier Wochen? Lauterbach erwartet zeitnahe Stiko-Entscheidung zu früherer Auffrischungsimpfung

Hannover. Erst senkt Nordrhein-Westfahlen den Mindestzeitraum zwischen Zweit- und Drittimpfung auf vier Wochen, dann rudert das Land wieder zurück – eine solche Entscheidung sei nur im Einzelfall möglich. Doch erste Städte in NRW hatten zu dem Zeitpunkt bereits Impflinge früher geboostert, darunter zum Beispiel die Stadt Essen.

Karl Lauterbach hatte zuletzt dafür plädiert, eine bundeseinheitliche Linie beim Abstand zwischen Zweitimpfung und Booster einzuführen. „Es ist sicherlich problematisch, wenn jedes Bundesland beim Booster-Abstand demnächst andere Wege gehen würde“, so der SPD-Politiker vor dem Treffen mit den Gesundheitsministern der Länder. Doch dort konnte man sich offenbar nicht auf einen einheitlichen Abstand verständigen. Noch immer gibt es deutliche Unterschiede beim Booster-Zeitraum zwischen den Bundesländern.

Lauterbach: zeitnahe Entscheidung der Stiko

Am Freitag erklärte nun Gesundheitsminister Lauterbach auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass er mit einer zeitnahen Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) rechne. Sie solle eine Empfehlung abgeben, ob und wenn ja welcher frühere Zeitraum empfehlenswert sei, so Lauterbach beim Besuch einer Impfstelle in Hannover. Bisher empfiehlt die Stiko in der Regel einen Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung. Eine Verkürzung auf fünf Monate ist aber auch möglich. Einige Bundesländer gehen jedoch weiter und reduzieren zum Beispiel auf vier Monate.

Nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA können Booster-Impfungen jedoch durchaus auch schon nach drei Monaten erfolgen. Ungeachtet der geltenden Empfehlungen, die Auffrischung nach sechs Monaten zu verabreichen, „sprechen die derzeit verfügbaren Daten für eine sichere und wirksame Auffrischungsdosis bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung“, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategie Marco Cavaleri in der vergangenen Woche.