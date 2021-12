Philologenverband fordert, die Lehrer schnell zu boostern

Anzeige

Berlin. Kurz vor der Sitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag dringt der Deutsche Philologenverband darauf, dass die Länder mehr für die Sicherheit von Lehrern und Schülern tun.

„Die Länder müssen dafür sorgen, dass Lehrkräfte vorrangig Booster-Impfungen erhalten“, sagte die Verbandvorsitzende Susanne Lin-Klitzing dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Kultusminister müssen dafür sorgen, dass in den Schulen flächendeckend PCR-Pooltestungen umgesetzt werden“, fügte sie hinzu.

Lin-Klitzing betonte: „Unser Ziel ist guter Unterricht, und das am besten in Präsenz. Die Politik hat aber die Verpflichtung, dafür auch die entsprechenden Bedingungen zu schaffen.“

Rasche Booster-Impfungen für die Lehrer und flächendeckende PCR-Pooltestungen unter den Schülern erhöhten für alle die Sicherheit vor Ansteckung, so Lin-Klitzing. Davon profitierten auch die Eltern, sagte sie.

Darüber hinaus mahnte die Verbandsvorsitzende eine verlässliche Informationspolitik der Minister an. „Die Kultusminister müssen rechtzeitig und verlässlich an Eltern, Schüler und Lehrkräfte kommunizieren, wann die Weihnachtsferien in jedem Bundesland beginnen sollen“, sagte Lin-Klitzing.

Auch für die Zeit im Januar brauche es einen verlässlichen Plan. „Nur so ist im Interesse der Schülerinnen und Schüler eine gute Planung des Unterrichts möglich.“