Bolsonaros letzte Chance

Brasilia. Längst mehren sich auch aus der politischen Mitte die Stimmen, die eine Ablösung Jair Bolsonaros fordern. Der Präsident Brasiliens reagiert und setzt unter anderem auf einen neuen Außenminister: Carlos Alberto Franco França. Auf ihn kommt die wohl schwerste Aufgabe zu. Der neue Chefdiplomat muss wegen der verheerenden Amazonas-Politik und der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie das Vertrauen der internationalen Staatengemeinschaft zurückgewinnen.

Das wird nicht ohne eine zentrale Kurskorrektur gelingen. Nur wenn sich Brasilien entscheidet – wie von den USA gefordert –, vor dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen Klimasondergipfel eine verbindliche und überprüfbare Reduzierung der Abholzungszahlen im Regenwald zu verkünden und diese in den nächsten Monaten auch einhält, hat diese Regierung noch eine Chance darauf, international akzeptiert zu werden.

Umgekehrt erwartet Brasilien wie viele anderen Staaten Lateinamerikas von den USA, dass die Vereinigten Staaten endlich etwas von ihren Impfmittelkapazitäten abgeben, damit die Corona-Pandemie auch im Süden Amerikas in den Griff bekommen werden kann. Das ist der Ansatzpunkt des Außenministers, um mit dem Westen ins Gespräch zu kommen.

Neue Töne aus dem Gesundheitsministerium

An der Spitze des Gesundheitsministeriums hat sich der Personalwechsel vor einigen Tagen bereits bezahlt gemacht. Von dort aus kommen inzwischen Töne, die lange nicht zu hören waren: Warnende Stimmen des Mediziners Marcelo Queiroga, der die Pandemie ganz offenbar besser verstanden hat als sein eigener Präsident.

Das alles läutet nun die Phase des Wahlkampfes ein: In Brasilien wird in gut 18 Monaten gewählt: Für Bolsonaro ist diese Kabinettsumbildung eine letzte Möglichkeit, das Ruder in der Pandemie herumzureißen.