Bolsonaros Frau Michelle hat sich mit Coronavirus infiziert

Brasilia. Nach dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist auch seine Frau Michelle mit dem Coronavirus infiziert. Das Präsidialamt teilte am Donnerstag mit, die 38-Jährige sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Zudem teilte Wissenschaftsminister Marcos Pontes per Twitter mit, auch er sei nach Auftreten von einer Erkältung ähnlichen Symptomen positiv auf das Virus getestet worden. Er ist das fünfte Kabinettsmitglied, bei dem das Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Präsident Bolsonaro hatte am 7. Juli bekanntgegeben, dass bei ihm das Coronavirus festgestellt worden sei. Er zog sich daraufhin in den Präsidentenpalast in Brasília zurück. Am Samstag teilte er mit, er sei negativ getestet worden.

Am Mittwoch nahm er seinen ersten öffentlichen Termin seit mehr als zwei Wochen wahr, zusammen mit seiner Frau. Michelle Bolsonaro ist die dritte Frau des Präsidenten.