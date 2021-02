Böhmermann-Bericht: Frontex verschwieg Treffen mit Waffen-Lobbyisten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex ist zwischen 2017 und 2019 insgesamt 16-mal mit Industrievertretern zu Lobby-Treffen zusammengekommen, ohne diese offenzulegen oder zuzugeben. Darunter waren etwa Vertreter von Rüstungskonzernen und Firmen, die mit sensiblen biometrischen Daten arbeiten. Das ergaben Recherchen des “ZDF Magazin Royale”. Demnach hat die Behörde noch Ende Januar gegenüber dem ZDF behauptet, sich nicht mit Lobbyisten zu treffen.

Wie das Magazin weiter berichtet, hätten die Recherchen jedoch gezeigt, dass Unternehmen versucht hätten, Einfluss auf die Politik von Frontex zu nehmen. Die Auswertung von Dokumenten - darunter Programme, Teilnehmerlisten, Powerpointpräsentationen und Werbekataloge der Treffen - habe ergeben, dass Firmen, die bei diesen Treffen für sich warben, später in vielen Fällen von EU-Aufträgen bei der Sicherung der Außengrenzen profitierten.

2018 habe die Agentur angegeben, sich nur mit Lobbyisten zu treffen, die im Transparenzregister der EU registriert seien und jährlich einen Überblick der Treffen auf der Webseite zu geben. Zudem hatte Frontex demnach verlautbart, es habe 2017 keine solcher Treffen gegeben. Die Recherchen des “ZDF Magazin Royale” widersprechen diesen Angaben jedoch. Demnach hat es allein 2017 vier Treffen mit Lobbyisten gegeben. 58 Prozent der Teilnehmer dieser Treffen seien nicht im EU-Transparenzregister gelistet gewesen. Eine Registrierung von Lobbyisten in diesem Register ist bislang freiwillig.

Anzeige

Bei den Treffen soll es um Speicherung von biometrischen Daten gegangen sein

Bei den Treffen sei es häufig um Waffen, Drohnen sowie die Sammlung, den Gebrauch oder die Speicherung von biometrischen Daten wie etwa Gesichtern, Fingerabdrücken, Iris oder Herzfrequenz gegangen, heißt es weiter. Auch seien Migranten und Flüchtlinge bei diesen Zusammenkünften nahezu ausschließlich als Bedrohung oder Objekte dargestellt worden.

Die Dokumente hat “ZDF Magazin Royale” durch Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz der Europäischen Union erhalten.

Anzeige

Frontex steht immer wieder in der Kritik. Unter anderem wird der Behörde vorgeworfen, in sogenannte “Pushbacks” verwickelt zu sein - illegale Zurückdrängungen von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Die Grenzschutzagentur hatte diese Vorwürfe mehrmals zurückgewiesen. Am Freitag hatte der “Spiegel” zudem von Ermittlungen wegen Mobbing und Betrugs innerhalb der Grenzschutzagentur berichtet.