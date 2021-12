Bund und Länder einig: Erneut Böllerverbot an Silvester

Anzeige

Berlin. Auch in diesem Jahr soll es wieder ein bundesweites Böllerverbot an Silvester und am Neujahrstag geben, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erfuhr. Darauf verständigten sich Bund und Länder bei der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin.

Die unionsgeführten Länder hatten ein solches Verbot gefordert.

Schon vor einem Jahr hatten Bund und Länder angesichts der sich ausbreitenden Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr sowie ein Verkaufsverbot für Feuerwerk vor dem Jahreswechsel beschlossen. Nach Informationen des RND will man sich an den Regeln des Vorjahres orientieren.