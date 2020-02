Bodo Ramelows Angebot ist unwiderstehlich

Anzeige

Oft scheint es ja, als könne das moralisch Gute nicht clever sein – und als sei das Clevere auf jeden Fall nicht gut. Das Überraschendste an dem ohnehin schon überraschenden Vorschlag des bisherigen thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), seine Vorgängerin Christine Lieberknecht (CDU) zu seiner Nach-Nachfolgerin zu machen, ist, dass er das Gute und das Clevere verbindet.

Das Gute besteht darin, dass Lieberknecht eine erfahrene Persönlichkeit ist und jenes Vertrauen genießt, das in Thüringen am 5. Februar so brutal verspielt wurde. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, von Linken, SPD und Grünen vertretungsweise als Regierungschefin akzeptiert zu werden. Vor allem darf man sicher sein, dass Lieberknecht nicht versuchen wird, länger als nötig im Amt zu bleiben.

Machiavelli hätte den Hut gezogen

Ramelows Cleverness besteht darin, sich aus einer auf den ersten Blick komfortablen, auf den zweiten Blick aber ausweglosen Lage manövriert zu haben. Die CDU wollte nicht, dass er im ersten Wahlgang durchkommt. Der Linken-Politiker wollte einen dritten Wahlgang nicht erneut riskieren – weil eine Niederlage ihn dann irreparabel beschädigt hätte. Genau darauf zielen Thüringens Christdemokraten ja ab. Sie wissen: So lange Ramelow oben ist, sind sie eher unten.

Indem der 64-Jährige die Karte Lieberknecht zog, hat er staatspolitisches Format bewiesen und sich nicht in die Position dessen drängen lassen, der eine Lösung im Sinne des Gemeinwesens blockiert. Die CDU muss dafür eines ihrer beiden Ziele – Ramelow und Neuwahlen zu verhindern – aufgeben. Machiavelli hätte vor diesem Schachzug den Hut gezogen.

Nein, uneigennützig ist auch Bodo Ramelow nicht. Die letzte Reaktion der CDU zeigt überdies, dass es keine schnelle Lösung geben dürfte. Doch der Lieberknecht-Vorschlag könnte den Weg aus der Krise ebnen helfen. Für die Demokratie wäre es ein Segen.