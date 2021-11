Neuer Bundesratspräsident: Bodo Ramelow tief in der Corona-Krise

Anzeige

Anzeige

Berlin. Als Bodo Ramelow im Dezember 2014 zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt wurde, da machten sie auch im Bundesrat erstmal große Augen. Immerhin war er der erste Regierungschef der Linken in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Am Freitag nun trat der 65-Jährige sein neues Amt als Präsident der Länderkammer an, in das er zuletzt turnusmäßig gewählt worden war und in dem er unter anderem den Bundespräsidenten vertritt. Es war ein weiteres Novum.

Einerseits war dies ein erfreulicher Tag – und einer, den Ramelow zu nutzen wusste. So dankte er zunächst seinem Vorgänger, Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU), „von Herzen für seine Amtsführung“. Der „liebe Reiner“ habe als Chef des Bundesrates und durch die Ermöglichung mehrerer Sondersitzungen mit dafür gesorgt, „dass unser Land aus der Pandemie nicht geschwächt, sondern gestärkt hervor geht“. Überdies warb der Linken-Politiker für Thüringen als „Impulsgeber im Osten“, der den „Sprung ins 21. Jahrhundert erfolgreich gestaltet“ habe.

Corona-Spitzenplatz

Anzeige

Seine Präsidentschaft stellte er unter das Motto „Zusammen wachsen“. Dies spielt auf die anhaltende Spaltung zwischen Ost und West ebenso an wie auf die Spaltung zwischen Stadt und Land. So herrsche in Ostdeutschland weiter die Meinung vor, dass die Lebensleistung der dort Lebenden „nicht ausreichend gewürdigt“ werde und die Unterschiede zwischen Ost und West weder gerecht noch gerechtfertigt seien, sagte Ramelow.

Anzeige

Und egal ob in Ost oder West: Bürger in strukturschwächeren Regionen oder armen Kommunen nähmen die Ausdünnung von Bahnlinien oder Schulen als „Zurückstufung und Verdrängung“ wahr. Nötig bleibe die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Andererseits war der Freitag für Ramelow keineswegs nur ein erfreulicher Tag. Denn bei der Corona-Inzidenz war Thüringen wieder bundesweit führend. Der Grund ist eine im Vergleich niedrige Impfquote. Die Pandemie fraß sich zuletzt bis in den Landtag vor. So wurde die Landtagspräsidentin ebenso positiv getestet wie Ramelows engster Vertrauter, Staatskanzleichef Benjamin Hoff.

Anzeige

1200 Hasskommentare

Die Zahl der Menschen im Freistaat, die wegen Corona künstlich beatmet werden müssten, sei von 20 auf mittlerweile 100 angewachsen, sagte der Ministerpräsident bei einem Pressegespräch. Bald müssten Intensivpatienten in andere Bundesländer ausgeflogen werden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Auf die Frage, ob er die in Sachsen geplante 2G-Regel auch für Thüringen wolle, antwortete Ramelow ausweichend. Er will es vorerst bei Booster-Impfungen für alle Interessenten, Maskenpflicht und möglichst vielen Tests belassen.

Allerdings machte der neue Bundesratspräsident aus seiner Frustration kein Hehl. Er sei mit Blick auf die Corona-Situation „sehr angespannt“, räumte Ramelow ein, und er sehe angesichts der Pandemie eine gespaltene Gesellschaft. Zu einem bedeutenden Teil gebe es „keinen rationalen Zugang“ mehr, er lasse sich nicht mehr überzeugen. Als Ramelow kürzlich seine eigene Booster-Impfung bei Twitter bekannt machte, da waren nach seinen Worten 1200 Hasskommentare die Folge.